Esmakordselt TV3 ajaloos pannakse aastale punkt suurejoonelise vana-aastaõhtu šõuga. Selle raames jõuab televaataja ette ka Katrin Lusti juhitav avameelne intervjuu "Eesti selgeltnägijate tuleproovi" võitja nõid Alisaga.

Alisa suutis oma intervjuus paljunäinud ajakirjanikku üllatada aga nõnda, et viimane jäi punastades õhku ahmima. "Ma ütlen ausalt, et see on üks väheseid kordi elus, kus intervjueeritav paneb mind kaamerate ees niimoodi õhku ahmima, et ülejäänud küsimused ununevad," kommenteeris Katrin Lust.

Aastalõpuprogrammis toovad Sünne Valtri ja Kalle Sepp lavale parimad artistid, popimad rahvabändid ja oodatuimaid üllatused. Särtsu lisavad kuuuurija Katrin Lust ja verivärske baarireporter Kaido Kurk.

"Kolmega uude aastasse - Suur vana-aastaõhtu show" on eetris pühapäeval kell 18.35.