Tal on hea meel, et Eesti Vabariigi suureks aastapäevaks tehtud kink muuseumis vastu võeti, küll on ta aga veidi murelik, et lipp ei tulnud siiski välja selline nagu ta ette kujutas.

„Leppisime Valtrik Pihliga kokku, et lähiajal laotame muuseumis lipu laiali ja vaatame, millises seisundis see on ja siis otsustame, kas teda on võimalik eksponeerida lühemat või pikemat aega. Laiali laotada saab seda lippu (10x16 m) ainult silla alale, nii et üks võimalus on, et ta jääb juba jaanuari algul seal ka vaatajatele uudistamiseks välja ehk koguni terveks nädalaks.“