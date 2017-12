Umbes nädal enne jõule tulid Tõrva, Kohila, Mustvee ja Võru päästekomandode päästetöötajad välja meela 2018. aasta kalendriga, mille eesmärk on valgustada päästjate igapäevatööd ja koguda raha järgmisel aastal Lõuna-Koreas toimuval võistlustlusel osalemiseks.

Tõrva päästekomando pealik Alor Kasepõld tõdeb, et idee kalender teha pärineb Ameerikast, kus sääraste kalendrite tegemine heategevuslikul eesmärgil on üsnagi tavapärane. „Idee ise sündis meil äkki novembri keskpaigas, mistõttu jäime muidugi pildistamiste ja kalendri valmimisega natukene hiljapeale, aga see tuli ikkagi ära teha,“ muheleb Kasepõld.

„Kalendri loomisel võttis osa 11 meest ja kõik need mehed, kes seal piltidel on, on need, kes soovivad järgmine aasta võistlustele minna. See kalender on valminud just selleks, et näidata kes me oleme ja mis meid ees ootab. Ehk siis natuke nagu reklaamiks,“ viitab ta 2018. aasta septembris Chungju linnas Lõuna-Koreas toimuvatele World Firefighters Games 2018 võistlustele.

Praeguseks on esimesed ligi 400 tellitud kalendrit juba läbi müüdud, kuid uus tellimus on juba sisse antud.