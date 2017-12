Tartu ülikooli õppejõud ja Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor Mart Raudsaar leiab, et aastavahetusel eetris oleva "Ärapanija" EKREt parodeeriv muusikaline klipp, kus ka Varro Vooglaiu nimi korduvalt läbi käib, ei ületa küll poliithuumori piire, kuid kahtleb, kas maksumaksja raha eest tasub sellist asja teha.

"Kui arutada, kust läheb nalja eetiline piir, siis ei ole ilus teha nalja inimese füüsilise või vaimse puude üle, sest inimene pole selles süüdi. Kui aga küsida, kust läheb piir huumori kontekstis, siis arvan, et sellest piirist oli see praegune klipp kaugel," leiab Raudsaar. Tema hinnangul ei ole "Ärapanija" klipp selline poliithuumor, mis oleks Eestis mingisuguseid uusi piire ületanud.

"Tuletan meelde "Tujurikkuja" küüditamise teemalist klippi, kus mindi kindlasti üle piiri. Tean ise mitmeid inimesi, keda küüditati, nähtu puudutas neid ja seetõttu see nali ei õnnestunud. Mart Laari teemal oli ühes saates tehtud lorilaul, mis oli palju vängemate sõnadega kui see praegune laul," leiab Raudsaar.

"Omaette küsimus on, kas maksumaksja raha eest niisugust asja tasub teha ja sellisel kellaajal näidata. Kui me seda vaatame, kas see teeb see meid millegipoolest paremaks. Ma ei taha öelda, et seda ei peaks üldse olema, aga kui ma mõtlen sellelele, mida meile vana aasta õhtul huumori pähe näidatakse, siis ausaltöeldes on hullemaid asju ka. Küsimus ongi, võib-olla peaks näitama vana aasta õhtul mingit niisugust huumorit, mis läheb peale suurele ringile vaatajatest. See konkreetne nali kipub rohkem nišiasi olema," arutleb Raudsaar.

„Ma ei taha öelda, et rahvusringhääling peaks vana aasta õhtul näitama balletti. Tahetakse vaadata seda, mis ei nõua tohutut süvenemist. Kuid ka seda saab teha teha intellektuaalsemal moel, niimoodi, et me kellelegi haiget ei tee,“ sõnab Raudsaar. Ta sõnab, et naljategemine inimese seksuaalse sättumuse üle on sama piiripealne asi nagu inimese religioossete tunnete üle naljategemine. „Teisalt ütleksin, et tegemist on komplimendiga Vooglaiule,“ leiab Raudsaar et iga poliitik, kes ajab asja, millesse ta usub, peaks olema rõõmus, kui keegi sellest ärritub.