Pärastlõunal olid teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel enamasti niisked või kuivad, kohati soolaniisked. Teepinna temperatuurid olid valdavalt plusspoolel, edastas maanteeamet.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab õhtul ja öösel mitmel pool vihma ja on udu. Õhutemperatuur on plusspoolel.

Maanteeamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et püsikiirusehoidja võib vihmas sõites muutuda ohtlikuks. 90 km/h peale seadistatud püsikiirusehoidja üritab seda kiirust hoida ka siis, kui vihmaste teetingimuste tõttu ei ole see parim valik. Vesiliugu sattudes võib auto soovitud aeglustamise asemel kiirendada.

Riigi ilmateenistus prognoosib täna õhtupoolikuks ja eelolevaks ööks vihma- ja lörtsisadu. Õhutemperatuur on plusskraadides - sooja on 1-5 kraadi. On ka tuuline. Reede päevaks tuul nõrgeneb, plusskraadid püsivad.