Ansambli U2 laulja Bono tunnistab värskes intervjuus, et oli uut plaati „Songs of Experience“ salvestades suremas.

Detailidesse 57aastane rokkar siiski ei lasku.

„Inimene on aeg-ajalt suremisohus, olgu see siis psühholoogiline või füüsiline oht. Ja minu puhul oli see füüsiline,“ ütles Bono ajakirjas Rolling Stone.

„Kogu Euroopas ja Ameerikas toimuv poliitiline apokalüpsis leidis mu elus täieliku vastukaja. Ja aastate jooksul olen ma parasjagu nätakaid saanud,“ meenutas muusik 2000. aasta kurguvähipaanikat, hilisemat rattaõnnetust ja seljaoperatsiooni.

U2 uus plaat on küll surmateemaline, kuid Bonol jagub enda sõnul küllaga vunki. „Tüütu oleks susse püsti visata, sest mul on veel vaja plaate teha ja näha lapsi sirgumas, ja mul on kaunis kaasa, sõbrad ja kõik muu.“