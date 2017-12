Kas selle kümnendi alguses Tallinnasse erirongidega kohale toimetatud, siin ennastunustavalt lustinud ja raha kulutanud ning paar aastat hiljem ootamatult kuhugi kadunud vene uusaastaturistid on lõpuks jälle tagasi? Küllap vist.

Reiskorraldajate hinnangul on taas põhjust rõõmu tunda idanaabri maksujõulise publiku naasmise üle Tallinna ja mujalegi Eestisse. Aastatetaguse turistidetulvani on veel omajagu maad, kuid märgid näitavad, et vene turistile orienteeritud turismiäri on asumas jälle tõusuteele.

Neljapäevane Moskva – Peterburi – Tallinn reisirong saabub Balti jaama veerandtunnilise hilinemisega - kell 13.00. Go Raili päevinäinud vedur veab jaama harjumatult pika rongi, mille kümnekonnast reisivagunist hakkab nagu käsu peale välja voolama kojusaabujaid, ärireisijaid ja kõige rohkem kindlasti aastavahetuseks tähistama saabunud külalisi.