Moskvas hiljuti avatud ultramoodsa kunsti muuseumis UMAM eksponeerivad kuni 15. jaanuarini oma töid 30 vene kunstnikku, kes kujutavad Venemaa presidenti Vladimir Putinit tänapäeva superkangelasena, vahendab YLE Uutiset.

Näitus SUPERPUTIN avati 6. detsembril ehk samal päeval, kui Vladimir Putin teatas, et kandideerib presidendiks ka neljandaks tähtajaks. Näitusel esitatud kunstiteosed valmisid kolme kuu jooksul. Esialgu keeldusid kunstnikud oma töid signeerimast, kuid kuna näitus on osutunud edukaks, siis on lubanud vähemalt osa kunstnikest oma tööd tagantjärele signeerida.

Näitusel SUPERPUTIN. (AFP/Scanpix)

Näitust rahastas UMAMi omanik, Arhangelski endine linnapea, ärimees Vladimir Donskoi, keda tuntakse provokatsioonilise kunsti kaitsjana ja Vladimir Putini kriitikuna.

Näitusel SUPERPUTIN. (AFP/Scanpix)

Moskva järel tuleb SUPERPUTIN eksponeerimisele ka Londonis ja Berliinis.

Teada on ka UMAMi järgmine näitus: 20. jaanuaril avatakse „Made in North Korea“, mis tutvustab maailma kõige suletumat riiki Põhja-Koread.