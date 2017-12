Ajaleht The Times analüüsis neljapäeval asjaolu, et Robbins on protokollivastaselt kohtunud Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier’ga ja et ta on Brüsselis läbirääkimistel viibinud 18 päeva, samas kui Davis on seal olnud vaid neli päeva.

Suurbritannia peaministri Theresa May tähelepanu keskmes on ka uuel aastal Brexit ehk riigi lahkumine Euroopa Liidust. Mullu juunis toimunud rahvahääletusel hääletas May Euroopa Liitu jäämise poolt, kuid nüüd toimetab ta visalt lahkumise nimel.

Mida see uudis tähendab? Iseenesest pole ju oluline, kes mingil hetkel juhib läbirääkimisi Euroopa Liidust lahkumiseks. Ajalehed on aga huvitatud vastuoludest ja May konservatiivide partei ei saa kuidagi üle ega ümber asjaolust, et partei – ja seega ka valitsus – on liidust lahkumise teemal sügavalt lõhenenud. Ei tohi unustada fakti, et May ise hääletas liitu jäämise poolt, ehkki nüüd toimetab visalt lahkumise nimel. Kui aga kolmapäeval üks tuntud vanem konservatiiv (Michael Heseltine) ütles, et lahkumine oleks riigile hullem kui leiboristide valitsus, siis nõudsid mitmed parteikaaslased mehele karistust.

Ajakirjandus nuhtleb Mayd järjekindlalt

Riigis on muidki probleeme, mis nõuaksid valitsuse tähelepanu, ent May jaoks on keskmes ikka Brexit. Kui üldse millegi üle imestada saab, siis on see May vastupidavus. Eestis ei ole ühtki peaministrit niiviisi avalikult ja järjekindlalt nuheldud, küll artiklites, küll karikatuurides, nagu on nuheldud Mayd.

VÕITLEJA: Suurbritannia peaminister Theresa May võitleb vapralt nii Brexiti elluviimise kui ka ametis püsimise nimel. (Reuters/Scanpix)

Tema tagasiastumist on nõutud sadu kordi, on ennustatud, et ta ei vea välja järgmise kriisini. Kolm ministrit on näiteks pidanud viimase kahe kuu jooksul valitsusest lahkuma. Ent ei – May ei anna alla, ta võitleb vapralt edasi. Mitu korda on ajakirjanduses ennustatud, et partei ise lükkab ta kõrvale – on pakutud teisi kandidaategi – ent poliitiline tasakaal on nii õhkõrn, et iga protestilaine sumbub.

Küsitlus: lõhe rahva seas püsib

Ka rahva seas on lõhe, mida arvamusküsitlused muudkui mõõdavad. Kui mullu hääletas referendumil 52% rahvast lahkumise poolt ja 48% oli vastu, siis olukord ei ole eriti muutunud. Viimase jõulueelse küsitluse (YouGov) kohaselt hääletaks 47% lahkumise poolt, 38% tahaks liitu jääda ja 15% ei oska öelda. Küsitud on ka, kas rahvas tahaks uut hääletust, kui on selgunud lahkumistingimused. Küsitluse kohaselt tahaks 50% uut referendumit, 34% ei tahaks ja 16% ei oska öelda. Huvitav on ka, et igasuguste küsimuste valguses on 10% neid, kes arvavad, et riik lõpptulemusena ei lahkugi Euroopa Liidust.