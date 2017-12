Täna avaldas ERR klipi oma aastavahetusprogrammi "Ärapanija" erisaatest, milles saab näha, kuidas Peeter Oja EKREt ja Varro Vooglaidu pilab. See tekitas paljudes, kaasaarvatud Varro Vooglaius pahameelt, kes pidas klippi labaseks ja ERRi professionaalselt küündimatuks. Küll aga on hea maitse piiri kompavaid ja imestust tekitavaid "nalju" tehtud varemgi, eriti just aastavahetuse erisaadetes, mis lõbusa tuju asemel solvumist ja meeletuska põhjustanud on.

Küll aga kerkis päevakorda eetilisuse küsimus - kas niivõrd traagilise laevahuku loo pealt on õigustatud raha teenida? "Tujurikkuja" meeskond tõi loo kodule lähemale, parodeerides Estonia laevahuku temaatikat. See solvas aga paljusid eestlaseid, kes pidasid nalja kohatuks ja heitsid ette, et Estonia uppumine on niivõrd värske teema, et selle üle nalja heita on veel liialt vara.

Märt Avandi palus hiljem antud sketši pärast isegi vabandust.

"Inimestele, kes tunnevad, et sketšiga mindi üle piiri, võin ma meie kõigi nimel öelda "palun vabandust", aga sellegipoolest - me jääme oma seisukoha juurde. Selle sketši mõte on tähelepanu juhatada. Ainest võtsime küll Titanicust, aga probleem on ikkagi palju üldisem - me ei pane millegipärast tähele, kuidas surm, katastroof ja tragöödia on meie igapäevaelus kõige suurem müügiartikkel. Estonia sketši iva selles oligi," selgitas ta.

2. Küüditamine

Musta huumori kõrgemat pilotaaži näitasid Avandi ja Sepp ka 2009. aastal, kui pilati küüditamisteemasid. Nõnda hella teema pilamise üle solvusid kõik eestlased.

3. Halonen vs Ansip

Kui "Tujurikkujas" Soome ekspresidendi Tarja Haloneni ja Eesti ekspeaministri Andrus Ansipi vägevat King-Kong stiilis võitlust näha sai, ei mõelnud paljud inimesed, et "voh kui lahe", vaid "issand, mis nüüd soomlased arvavad". Tegelikkuses oli punapõsksetel põhjanaabritel üsna ükskõik ja suurt furoori üles ei tõmmatud. Kuigi jah, Iltalehti esikaanelt käis antud sündmus läbi, oskavad soomlased ikkagi ka enda prominentide üle naerda, nagu eestlasedki.

4. Savikas vs Kuzzer

Savisaare linnapoliitilisi otsuseid pilav lauluke põhjustas palju pahameelt muidugi nii asjaosalistes endis kui ülejäänud Keskerakondlastes. Priit Toobali arvates ületas Savisaare teemaline klipp hea maitse piiri.

"Minu hinnangul ei olnud need soliidsed ei sisult ega vormilt ning ei ole rahvusringhäälingule absoluutselt sobilikud," kommenteeris Toobal, kes samuti Savisaare laulukeses mainitud sai.

Märt Avandi Tallinna linnapea valitsemisstiili pilanud sketši üle piiri minemiseks ei pidanud. "Kui öeldakse, et see oli solvav, siis mind isiklikult on linnakodanikuna ikkagi solvatud väga palju kordi," sõnas ta.

5. Eestlane olla on halb!

"Tujurikkuja" pani 2015. aastal maha meeldejääva ja julma lõpuakordi, tehes eestlaste ühest lemmiklaulust "Ei ole üksi ükski maa" eriti jäleda, enesekriitilise ja solvava versiooni.

Laulu peale solvus eriti Avandi enda äi, Tõnis Mägi, kes ütles Õhtulehele, et talle tujurikkujate tehtu ei meeldinud. "Öelda, et oleme russofoobid ja homofoobid, on absurd! Ma ei tea sallivamat rahvast, kui on Eesti inimesed," sõnas ta.

Mägi ütles otsesõnu, et paroodia Alo Mattiiseni Jüri Leesmenti laulule käis talle närvidele ning tema meelest on viga, et tujurikkuja-meeskond säärase paroodiaga üles astus. "Kui see oli nali, siis lihtsa inimeseni see nali ei jõua ning see tekitab veel rohkem viha," usub ta. "Ma ei ole sellega rahul. Minul rikkus see tuju ära."

Mägi lisab muiates, et eks "Tujurikkuja" mõtte tuju rikkumises olegi, kuid ometi ei saa ta aru, mis mõte sel paroodial oli. "Olen väga suur musta huumori austaja ning mul on huumorisoonega kõik korras," ütleb ta.

"Monty Pythoni stiil mulle väga meeldib, aga siin, "Tujurikkuja" tehtud paroodia puhul jooksevad minu jaoks käärid. Mul ei olnud naljakas, oli kurb."

6. Purjusujumine

Muidu vahva ja eestlaste kommet purjus peaga vette ronida pilav sketš naerutas nii eestasi kui välismaalaseidki. Nimelt levis video internetis miljoniteni mitte-eestlasteni, kui Facebooki leht Brute News, mis esitleb veidraid ja hulle videosid kogu maailmast, seda videot jagas.

Kes aga solvus selle komejandi peale? Muidugi toonane Eesti Ujumisliidu president Evelyn Sepp.

"See tujurikkumine pidi justkui jääma 31.detsembrisse. Eesti Ujumisliidu presidendina ei ole ma küll rõõmus ja rahul, et on kasutatud konkreetset logo jms. organisatsioonile viitavat sümboolikat," kirjutas naine Facebookis.



"Joomine, EMV ja sportlased - no ei ole naljakas ja asi lõhnab pikema klaarimise järele. Kahju, ETV! Igatahes soovitan selle Youtube-st ära koristada!!!" ähvardas ta.

7. Eesti otsib neonatsi

Kui "Tujurikkuja" natsidest rääkis, ei saanud EKRE, täpsemalt Jaak Madison mitte vaiki olla. Ja sellele kaasnes veelgi suurem skandaal idanaabrite juures.

Nimelt kommenteeris Madison sketši oma blogis ning Vene riiklik kanal Rossija 1 uudistesaates kujundas teemast Eesti-vastase propaganda.

Uudistesaates räägiti, et Eestis on tekitanud skandaali üks tulevane noor riigikogulane oma "pro-fašistlike" väljaütlemistega, lisades, et natsisimi õigustamine pole Eesti poliitikute puhul mitte midagi ebatavalist ning et "skandaali kinnimätsimine olevat ebaõnnestunud vaid Eesti juudikogukonna survel".

Kogu selle rumala jutu illustreerimiseks näidati taustal "Tujurikkuja" neonatsi sketši. Sketši taustal märgiti veel ära, et Madison on sama kooli kasvandik, kus toimus konkurss "Eesti otsib neonatsi" (kuigi tegelikkuses antud sketši üheski koolimajas ei filmitudki). Lisaks kõigele nimetati Madisoni uudistesaates Eesti rahva poliitiliseks lootuseks.

8. Rahva tujurikkuja