ÜRO lastefond UNICEF väidab, et laste vastu suunatud rünnakute määr maailma erinevates konfliktipiirkondades jõudis 2017. aastal šokeerivale tasemele.

Värskes aruandes ütles UNICEF, et kõige haavatavamate inimeste kaitseks loodud rahvusvahelist seadust ignoreeriti laialdaselt, vahendab BBC.

Rohingja päritolu laps (Reuters/Scanpix)

Aruandes tõstetakse esile mitut konfliktipiirkonda, kus lapsed on viimase aasta jooksul kannatanud. Välja on toodud Kesk-Aafrika Vabariik, Nigeeria, Kamerun, Myanmar, Lõuna-Sudaan, Jeemen ja Ida-Ukraina.



„Lapsed on sihikul ning puutuvad kokku rünnakute ja julma vägivallaga oma kodudes, koolides ja mänguväljakutel,“ ütles lastefondi juhataja Manuel Fontaine. „Rünnakud kestavad aastast aastasse, me ei saa jääda ükskõikseks. Selline jõhkrus ei saa olla uus normaalsus,“ ütles Fontaine.

Süüria põgenik (AP/Scanpix)

UNICEF kutsus raportis kõiki konflikti osapooli üles järgima oma rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi viivitamatult lõpetama laste vastu suunatud rikkumised.