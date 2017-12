Möödunud nädalal avaldati kõik "Eesti laul 2018" võistluslood. Oma edetabeliga on välja tulnud juba multitalent Mart Sander ning Õhtuleht võttis ka oma toimetusest kokku muusikasõbrad ning tekitasime oma edetabelid. Esimese poolfinaali tulemused on teie ees.

- Ma arvan, et seda lugu ootasin ma kõige suurema elevusega. Mulle meeldivad itaalia keel ja ooper. Vist jäi natuke mu ootustele alla. Ooperit on Eurovisionil ikka aeg-ajalt olnud ja enamasti on sel üsna hästi läinud.

- JAH! JAH! JAH! See ongi võidulaul või vähemalt esiviisik. Mul tulid juba pärast esimest salmi külmavärinad. Võimas segu ooperist ja tänapäevasest kaunist laulust. Jeesus. See on järgmine laul, mida ma kuulan kindlasti repeati peal. Üle aastate Eurovisionil tõesti eestlastel üks võimas laul!

- Oh sa kurat, ooper ja Itaalia keeles ka veel! Veits tümpsu ka taga ning ongi lugu, mis paistab teiste seast esile. Näiteks eelmist kaht ma juba ei mäleta.

- No teistsugune on see laul küll. Vähemalt häälematerjali poolest. Taust on muidugi selline Enya kohtub Enigmaga. Kõige kummastavam on see, et laul meenutab ühte hullu Rumeenia eurolaulu, kus laulis samasuguse häälega üks mees. Aga hääl ongi siin loos ainus, mis meelde jääb.

- Oh, mis kobe klassikaline pala! Eriti ägedalt krutib pingeid lõpus. Kui ägedasse lavasõusse veidi investeerida, saaks sellega teenitult väga hea koha.

- Täiesti kindlalt minu lemmiklugu. Milline naine, milline hääl! Ootan huviga, milline lavashow olema saab ja kuidas see lugu elusas esituses kõlab.

2.-3. koht - Etnopatsy „Külm – 47 punkti



Etnopatsy

- Paneb kummitama. Esimese korraga ei ole veel kindel, kas ei meeldi üldse või meeldib väga. Pigem hakkab vist meeldima.

- Miks te ei esita lugu inglise keeles? Ilus laul, aga ei näe tulevikku. Refrään ka jube kummaline. Nagu miski omamoodi versioon kunagisest „Rändajatest“

- Igasugust etnomuusikat võiks minu poolest iga aasta Eurovisionile saata. Vahet polegi, mis koha saab, aga lihtsalt on lahe midagi tõeliselt omanäolist. Mis siis Eesti veel muud on kui etnoelektro ja nutimulgid.

- See “hella-hella” on rõvedalt kummitama jääv ning ma arvan, et seetõttu ta mulle paljudest teistest rohkem meeldibki. Aga tõenäoliselt on see tunne eksitav.

- Kui "hella-hella" käima kohe algul hakkab, siis tabab mõte, et kaua meil veel see naiivfolgi periood üleüldiselt käib? Aga siis tuleb salmi osa ja see on juba päris armas ballaad. Aga see "hella-hella", no see ei meeldi kohe üldse. Samas esimene laul, mille ma ka lõpuni kuulasin.

- Jaa, jaa! Niiiii ilus! Superilusad hääled, mis omavahel nii hästi kokku sobivad. Toob kananaha ihule küll.

2.-3. koht - Stig Rästa „Home“ – 47 punkti

Stig Rästa

- Stig Rästa muusika on lihtne, aga meelejääv. Hea.

- Väga armas laul. Kui Elina meid ei esinda, siis palun hääletage Stigi poolt. Temas on karakterit, lisaks lauluhäälele.

- Kõlab nagu kurb lugu, mis oleks justkui kodus (hah!) mõnes 2000.-ndate aastate Disney 2D-animatsioonis. Mõnes keskpärasemas.

- Kui Eurovisioon Portugalis kuskil lõkke ääres toimuma peaks, siis võidab raudselt ära!

- No Stig ikka oskab. Imeilus lugu.

- Tere, James Blunt, sa oled endiselt ilus? Aa, sa polegi Blunt, sa oled hoopis Stig Rästa. No pisaraid võlub see laul kindlasti välja. Refräänis lööb nutuballaad eriti välja. Ei loe päris sihtgrupiks, aga kindlasti saab kõrge koha.

4. koht - Iiris & Agoh „Drop That Boogie“ – 44 punkti

Iiris ja Agoh

- Mulle pole Iirise muusika kunagi väga istunud. Aga kes see Agoh on?

- Kui rõõmus ja omamoodi laul. Aga seda sobiks laulma hoopis popnaiste bänd Little Mix või Ariadne Grande. Kahjuks eurolaul kindlasti see pole.

- Kuule, see lugu mulle meeldib. Siitsealt tuleb SIA, sealtpoolt veidi Taylor Swifti viimast plaati. Ja Iiris on ju nii armas. Ei, see on lahe, kiidan.

- Pole ammu Iirise mussi kuulanud, aga mäletan, et kunagi meeldis. „Drop That Boogie” on suurepärane taastutvustus, sest tegemist on ülimõnusat vaibi omava träkiga.

- Kui Miley Cyrus oleks oma teismeeas lauldud nunnu eduloo „Party in the USA” asemel välja andnud loo „Party in UK” kõlanuks see just nii. On tunda, et Iiiris Londonis elanud on.

- Ei meeldi.

- Ilmselgelt maitse asi, aga ei-ei-ei. Üle 30 sekundi naljalt kuulata ei viitsi.

5. koht - Sibyl Vane „Thousand Words“ – 40 punkti

Sibyl Vane

- Seitsmes laul, mida kuulasin selle aasta „Eesti laulult“. Esimene, mis meeldis. Bändist polnud varem midagi kuulnud.

- Muidu ei ole Sibyl Vane’il midagi viga, lihtsalt neid „kaks meest ja üks naine” bände on minu meelest niivõrd palju, et raske on neil vahet teha. See konkreetne lugu tundus ka lihtsalt nagu üks mitmest.

- Ei.

- Süüa tehes või tuba koristades kõlbab taustal mängima küll. Eurovisioni lava vast ära ei täida.

- Algab nagu Joy Formidables, kuigi lauljatari hääl on veidi vähem jõuline. Miljarditest kiirem, haavatavam ja soojem. Ilmselt ideaalne kõndimislaul, aga ma hetkel istun ja seetõttu võtab lihtsalt jala tatsuma. Kuulge, see on ka ju täitsa tore raadiorokk.

- Refrään meeldib väga. Vokaal võiks pisut rohkem esile tulla, aga üldiselt mõnus.

6. koht - Desiree „On My Mind“ – 37 punkti

Desiree

- Täitsa okei poplaul. Kuulasin ühe laulu pärast seda ja kahjuks oli Desiree lugu meelest läinud.

- Kummalisel kombel mulle meeldib see laul. Lihtne, liuglev aga ma ei tea just kas eurolaul. Jah, pigem mitte eurolaul.

- Nagu oleks klubis trummi ja bassi diskol, selline hea vahepala, mille saatel võtaks hoogu maha, tõstaks valguspulga kõrgele ja õõtsuks nagu tuule poolt paitav puu. Raadios hakatakse raudselt ketrama, kui seda juba ei tehta.

- Desiree oli juba veits diskokam, aga üleüldiselt kuidagi liiga euroviisude šablooni järgi välja lõigatud mittemidagiütlev raadiohitt, mida on suvel puudelõhkumise ajal hea taustaks panna.

- Jälle väga tavapärane raadiopopp, mis võiks olla vabalt kuskil Aurora, SIA või Foxesi plaadi veidi vähemtuntum laul. Samas jääb hääl veidi nõrgaks ja lugu üldmuljena liiga turvaliseks ja teistega kokkusulavaks.

- Laulja hääl on mõnus, aga lugu ise eriti käima ei tõmba. Samas muidugi kõige hullem ka ei ole.

7. koht - Aden Ray „Everybody's Dressed“ – 35 punkti

Aden Ray

- Kõik on riides? Mis laulu point on?

- Laulu meloodia on väga hea. Aga mulle tundub, et sellist laulu oleks paremini suutnud laulda välja hõbehääl Ott Lepland. Ühesõnaga hea meloodia ja laulust saaks asja, kui oleks valitud õige laulja laulu esitama.

- Alustasin kuulamist selge sihiga ainult antud loole keskenduda, aga see uinamuinatamine lõi situatsiooni, kus ma juba 15 sekundit hiljem totaalselt ära olin unustanud, et taustal muusika mängib.

- Tundmatu kõrge häälega meesartist, aga laul on muhe. Refrääni kaasa lauldes võib fraasi „Everybody’s dressed, everyone say yes!” korrates sõpradega mõõtu võtta, kes kõrgeima noodi kõrist välja pigistab.

- Mees laulab nagu veidi külma saanud Mika. Tore raadiopopp, ei häiri, ei jääks ka minu pleilisti, aga ei ütle mitte midagi halba.

- Ei suutnud alguses aru saada, kas laulab mees või naine. Iseenesest mõnus lugu, kuid see sõnade venitamine häirib tiba.

8. koht - Vajé „Laura (Walk With Me)“ – 32 punkti

Vajé

- Mõnus taust. Laul vist väga ei jää meelde.

- Mingi aastal oli „Eesti laulul“ mingi selline süldikas nagu “Neiu Hispaanis” või midagi muud sarnast ja tobedat. See on nagu see laul, aga inglise keeles. Et juust või nii.

- Polegi nii väga viga. Täiesti okei laul.

- Üsna sarnane selle Desiree „On My Mind” loole, aga vähem huvitavam. Ei teagi kuidas seda žanrit nimetatakse. Mingi hea tuju tümps?

- Mõnus, voolav.

- Taas korralik produktsioon, aga lugu on hetkel nii õhuke, et ilmselt käiks selle laulu ajal võileiba valmistamas. Mängitakse ühele kitarrikäigule, seejärel kõigutakse ringi. Leiab kindlasti enda kuulajaskonna, sest poisid tunduvad nummid, hääled on okeid, aga lugu on väga-väga keskmine.

9. koht - Miljardid „Pseudoprobleem“ – 26 punkti

Miljardid

- Ei ole minu maitse. Kummitama ka ei hakanud… vist.

- Pärast esimese salmi kuulamist vahetasin lugu. Vabandust, kas te kulla inimesed tõesti ei tea, mis on eurolaul ja mis on niisama laul?

- „Pseudoprobleem” kõlab pisut nagu see tüüpiline simmanisült, mida jaanilaupäeval vorstikärsatamise kõrvale lasta, aga kui pisut keskenduda, siis hakkab isegi meeldima.

- Algakord meenutab Franz Ferdinandi, Strokesi ja kõiki muid eelmise kümnendi indirokkbände. Bassikäik on tore. Samas laul stardib senistest kõige aeglasemalt, et võtta siis ligi minuti sissejuhatuse järel suund Duran Durani ja New Orderi suunas. Korralik raadiorokk.

- Nii külmaks jätab, et ei oskagi midagi öelda. Mingit pseudokommentaari ka anda ei taha.

10. koht - Tiiu x Okym x Semy „Näita oma energiat“ – 21 punkti



Tiiu x Okym x Semy

- See naishääle räpp on päris huvitav. Mõned aastad tagasi oli „Eesti laulul“ selline lugu nagu „Maailm on hull“ – meenutab kuidagi seda. Ma ei teagi, miks.

- Refrään on oma ö-dega õ-de asemel lahe, aga värsid meenutavad rohkem miskit paroodiaräppi nagu MC Vimpeli „Botased kuluvad” või sinna kanti.

- APPI EI! No words needed. Kohutav.

- Eesti naisräpparid on siiani pigem tekitanud hirmu, aga siin Tiiu isegi ei hirmuta. Refrään on väga korralik peobänger, aga üldiselt jääb arusaamatuks, mida siin laulus mulle selgeks teha tahetakse. Energiat tundub palju olevat ja ilmselt see on ka tore.

- Kuulasin lugu ja mõtlesin, et kus see energia siin peaks olema, aga siis lõpuks sain aru, et neil endal pole ja sellepärast nad teiste oma tahavadki näha. Tiiu oli üllatavalt mittenõme, äkki ta peaks tihemini niivõrd flegmaatiline olema.