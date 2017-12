Kellele kuulub au kanda maailma pikima peenisega mehe tiitlit? Erekteerunult 34 sentimeetri pikkuse vemmaga jänki Jonah Falcon väidab, et talle. 48sentimeetrise rekordriistaga Roberto Esquivel Cabrera on Falconi väitel petis. „Ta on ju oma eesnahka aastakümneid venitanud! Naeruväärne!“ Jonah Falcon sai 1999. aastal tuntuks maailma pikima suguti omanikuna. Näitleja ja saatejuht osales USA telekanali HBO dokumentaalfilmis „Private Dicks: Men Exposed", kus alasti mehed oma riistadest pajatasid, ning paljastas: tema oma on puhkeasendis 24 sentimeetrit pikk, erekteerunult aga koguni 34sentimeetrine. Suguti ümbermõõt on 16 sentimeetrit. „See on jämedam kui mu käsivars,“ kinnitas end biseksuaalseks nimetav Falcon, kes on teinud sutsakaid menusarjades „Sopranod“ ning „Seks ja linn“. Sõltumatuid mõõtjaid pole jänki oma au ja uhkuse kallale siiski lasknud ning seetõttu ei figureeri ta ka rekordiraamatuis. Kaks aastat tagasi kuulutas Guinnessi rekordiraamat maailma pikima riistaga meheks Roberto Esquivel Cabrera. Mehhiklase purakas on ligi poolemeetrine ning kaalub tervelt kilo. Arstid on 48sentimeetrise tõiveti ehtsaks tunnistanud, kuigi ühe meediku kinnitusel on Cabrera riista põhiosa on vaid 15,2 cm pikk ning ülejäänu moodustab liigne eesnahk, mis ulatub peaaegu põlvedeni. Ühele tohtrile pihtis mees, et alustas oma peenise venitamist selle otsa seotud raskustega juba teismeeas.

„Suguti venitamine on hale!“

Cabrera kurdab, et hiigelpeenis ei lase tal normaalselt elada: ta ei saa korralikult kõndida ega tööd teha ning romantikast pole juttugi, sest naised jooksevad hiigelriista nähes pakku. „Naised kardavad mind!“ on ta kinnitanud. Sugutit tuleb iga päev sidemetesse mähkida, sest muidu ähvardavad õrna nahka vigastused. Öösel vaevleb mees unetuse käes, sest kõhuli magamine on võimatu. Vemmale on vaja omaette patja. Roberto kannatab sageli kuseteede põletike all, sest uriin kipub pika eesnaha alla pidama jääma. Ent arstide välja pakutud lõikusest mehhiklane keeldub, mis sest, et see võiks voodirõõmud tema ellu tagasi tuua: „Olen kuulus, sest mul on maailma suurim suguti.“ Jonah Falconi väitel on Cabrera petis. „Tema suguti pole 48sentimeetrine,“ ütles ameeriklane The Sunile. „Arstid on seda tunnistanud ja öelnud, et Roberto võiks normaalset suguelu elada. Põhimõtteliselt on selleks vaja ainult ümberlõikamist. Olen tema jutust aru saanud, et ta on aastakümneid oma eesnahka venitanud. Selle all on riist täiesti harilik. See kõik tundub naeruväärne.“