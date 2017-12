Riigikogu esimehe Eiki Nestori poolt sel aastal saadetud jõulukaardid läksid kokku maksma 855 eurot.

Riigikogu esimees Eiki Nestor saatis tänavu 1500 jõulukaarti. Ühe kaardi hind oli 0,57 eurot. Kaardi kujundas kunstnik Urmas Viik, ütles Riigikogu kantselei kommunikatsioonijuht Epp-Mare Kukemelk Õhtulehele.

President Kersti Kaljulaid saatis ligi 1800 jõulukaarti, mille sõnum on abistamine - isegi kui see ei pruugi välja paista. Presidendi jõulukaardi autor on Eiko Ojala. Muinasjutulisel maastikul asetavad inimesed pikkadel redelitel tähti taevasse. Redeleid hoiavad ja abistavad inimesed all. Alati on kusagil keegi, kes abistab ja toetab - isegi kui see ei pruugi välja paista.

Peaministrile Jüri Ratasele oli tellitud 1750 jõulukaarti, mille kujundus tugineb Euroopa Liidu Nõukogu lõppeva eesistumise ja Eesti algava sünnipäeva-aasta ühisele visuaalsele kontseptsioonile.