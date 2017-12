"Kapitaalremont tagab selle, et remonditud lõikudel on võimalik tagada reisirongide kiirused kuni 120 km/h, mis tähendab reisijatele konkreetselt ajavõitu ning vähemtähtis ei ole ka ohutus," selgitas Eesti Raudtee ehitusosakonna juhataja Riho Vjatkin.

Tööd toimusid ka Paldiski, Vasalemma ning Riisipere jaamades. Viimases jätkuvad järgmisel aastal raudteetööd Turba poolses otsas, et valmistada ette Riisipere-Turba raudteeliini rajamine.

Kapitaalremondi käigus vahetatakse välja kogu raudtee pealisehitis ehk ballast, rööpad ja liiprid. Vajadusel laiendatakse muldkeha ning suurendatakse selle kandevõimet. Töölõikudele jäävad ülesõidud remonditakse, paigaldades nendele uued ja vastupidavad katted. Töid on plaanis teha kokku 42 kilomeetri ulatuses, millest käesoleval aastal teostati 19 kilomeetrit.

Järgmisel aastal on plaanis töödega alustada aprillikuus. Põhiline maht on suunatud Tallinna ja Pääsküla vahelisele liinile, kus tööd toimuvad kogu suve vältel. "Kuna Tallinna ja Pääsküla vaheline lõik on intensiivne nii rongiliikluse kui raudteeületuskohtade osas, tuleks inimestel olla tööde perioodil raudteed ületades eriti tähelepanelik. Remonditöö läbiviimine toob kaasa ümberkorraldusi nii rongiliikluses kui ka raudteeületuskohtadel," ütles Riho Vjatkin.

"Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere on tähtsad reisijateveo suunad, kus sõidab igapäevaselt palju inimesi ning seetõttu püüame remondi käigus reisijaid nii vähe häirida kui võimalik, tehes koostööd nii Elroni kui ka Eesti Raudteega. Väärt kogemus on meil Tallinn-Rapla raudtee remondist juba olemas, ent teatud muudatused transpordikorralduses on vältimatud," ütles remondihanke koos GRK Infra ASiga võitnud GoTrack OÜ juhatuse liige Kalvi Pukka. Remondi ajal tuleb reisijatel osaliselt vahetada rong välja asendusbusside vastu.

Lääne-Harju raudteede suurremont on kavandatud lõpetada 2019 aasta sügisel. Liiklusjuhtimissüsteemide uuendamine, mis ei nõua suuri piiranguid rongiliiklusele, on kavandatud kuni aastani 2021. Samal aastal on plaanis ka Balti jaama laiendustööd.