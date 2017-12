"Need ei peaks olema sellised pidulikud kohtumised linnavalitsuses ja Tartu ülikooli Narva kolledžis, kus ka ikka käiakse, aga need peaks olema kohtumised Narva Bazaari, Narva eelarvamusfestivali eestvedaja Valerija Lavrovaga, Narva noore peaarhitekti Ivan Sergejeviga, Narva ajakirjanikega. Need peaksid olema natuke raamist välja kohtumised kodanikuühiskonna aktivistidega," soovitas Raik.

Ta arvas, et kui president jõuab kuu aja jooksul selgusele, et Narva vajab näiteks seda, et riigimakse tuleb rohkem tuua Narva tagasi, et arendada Narva ettevõtlust ja presidendil õnnestub veenda Eesti poliitikuid, et see on üks hea mõte, ja Narvale sünnib midagi head, siis see on lõpmata hea algatus.