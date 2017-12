Prints Harry õhkas hiljutises intervjuus, et tema pruudi Meghan Markle'i esimesed jõulud kuninglikus peres möödusid hiilgavalt. „Tal on nüüd pere, mida tal lapsepõlves ei olnud," lausus prints.

Meghan Markle'i vanem poolõde Samantha Markle, kellega näitlejatar läbi ei käi, on 33aastase printsi sõnavõtust raevus.

Meghani isa Thomase esimesest abielust sündinud Samantha kuulutas Twitteris, et näitlejataril on suur pere, kes on alati tema juures ja talle toeks olnud. Sellest kõigest kirjutab ta enda sõnul ka peatselt ilmuvas raamatus.

„Meie kodu oli väga normaalne ja kui isa ja Doria (Meghani ema) lahutasid, kandsime kõik hoolt, et Meghanil oleks kaks kodu. Keegi polnud kellestki kaugenenud - lihtsalt Meghanil endal oli liiga palju tegemist."

Samantha nimetab isa Thomast liimiks, kes on hiiglaslikku peret koos hoidnud. „Meie vapustav ja täiesti ennastohverdav isa... Meghanil on see pere alati olemas olnud."