Raamatupoes. Ostja: "Tahaksin osta raamatu "Kuidas saada ühe ööga rikkaks"."

Müüja läks seepeale tagaruumi, tõi sealt kaks raamatut ja pani need kotti. "Tahaksin vaid ühe eksemplari," ütles ostja.

"Ma tean," vastas müüja, "aga see teine on kriminaalkoodeks ja neid raamatuid müüakse alati koos."