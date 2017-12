Demi Moore'i ja Bruce Willise kolmest tütrest noorimal, 23aastasel Tallulah'l on vapustav figuur, ning kättemaksuks näitab ta seda ka kõigile kunagistele pilkajatele.

„Pühendatud neile, kes mind 13 aasta vanuses inetuks nimetasid," allkirjastas kunstnikust Tallulah värske jõulufoto.

Teisel pildil poseeris Tallulah koos oma õdede Scouti ja Rumeriga.

Staaritütar on intervjuudes pihtinud, et kannatas koolipõlves kohutava kiusamise all. „Kui olin 13, ütlesid inimesed, et olen inetu, ja imestasid, kuidas küll kahel niivõrd ilusal näitlejal säärased peletised tütardeks on," rääkis Tallulah 2014. aastal pärast võõrutusravi USA teletähele Katie Couricile.