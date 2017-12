"Pisut silmakirjalik on ministri süüdistust lugeda - esiteks ei kutsu ma ju üles valeandmeid esitama, kuna elukoha määrang ja soov on mõnel inimesel teinekord pisuke raskem kui enamusel. Ja teiseks, mis eriti kummaliseks, pisut halenaljakaks isegi, teeb tipp-poliitiku kriitika on riigikokku kandideerijate enda sissekirjutused, täna siin, järgmised valimised seal Eesti otsas, mille tarbeks siis ka vastav sissekirje tehakse. Ka Hr. Kiisleri kodupartei IRL ei erine ses osas mitte teps. Jutt ja teod ei käi nagu kokku või mis?" on Ruusmann nördinud.

Maido Ruusmann seisab ka peale haldusreformi uuest aastast kehtima hakkavaid muutusi oma Tõrva vallaks muutunud linna eesotsas ja selle huvide eest väljas. Ta ütles Õhtulehele, et tema üleskutse mõte on see, et omavalitsuse jaoks on inimeste registriline kuuluvus maksude laekumise seisukohalt väga oluline.

„Eks ta ju peabki nii ütlema, me erinevate parteilise kuuluvusega,“ ütleb Ruusmann, kelle sõnul pole inimeste sissekirjutamine seaduse rikkumine ega ka valeandmete esitamine. „Näiteks: inimene elab Tõrvas üürikorteri, üürileandja ei taha üürnikke sisse kirjutada, saame aidata läbi rääkida. Või inimene plaanib kolida Tõrva valda rohkemal või vähemal ajal, näiteks sugulaste juurde, vaja nõustada, mis pabereid registreerimiseks vaja jne. Teine kord jääb asi lihtsate tehniliste küsimuste taha ja inimesed kas ei viitsi või ei hakka mässama sellega, kuna nende igapäeva elu see väga neil see ei mõjuta,“ selgitab vallavanem.

„Jätkuvalt on inimesi, kes elavad Tõrva vallas aga pole siia sisse registreeritud, sest igapäevaelus pole nende rahvastikuregistri järgne elukoht nii eluliselt vajalik, v.a. tasuta ühistranspordi, lasteaia või koolikoha pärast,“ sõnas ta ja lisas, et Tõrva linnavalitsus on elanike registreerimise kampaaniat teinud juba aastast 2014 ja see on olnud edukas.

Ruusmann märkis, et samalaadset kampaaniat on tehtud ja tehakse mitmeski teises omavalitsuses üle Eesti ja selles pole midagi uut. „Selline on riiklik maksude arvestamise süsteem ja me peame seisma selle eest, et võimalikult palju inimesi oma maksutuluga toetaks just Tõrva valla arengut.“

Tõrva vallavanemana ka uuel aastal jätkav mees ütles, et suuremad väljakutsed on esmalt uue omavalitsuse struktuuride mehitamine heade spetsialistidega, et elanikkonnale pakutavad ja omavalitsuse arenguks vajaminevad teenused ja eesmärgid saaks senisest veelgi paremini tagatud.

„Tuleb tegeleda investeeringute ja elanike ligimeelitamisega, tuues välja Tõrva valla suurimad tugevused. Samuti tuleb kohe hakata tegelema valla rahva ja valda külastavate inimeste jaoks oluliste objektide rajamise ettevalmistamisega – ujula-spaa, Mulgi elamuskeskus, vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide uuendamised, kergliiklusteede rajamised, jne. Eks väljakutse ole seegi, kuidas tagada tasakaalustatud areng kogu valla alal. Käima on vaja saada ja toetada külaliikumisi Tõrva valla aladel,“ tutvustas Ruusmann oma plaane, mida saadava maksurahaga ette võtta.