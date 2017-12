Tartu ülikool sõlmis kolmapäeval, 27. detsembril 2017 ehitusfirmade Rand ja Tuulberg AS ning AS Ehitustrustiga lepingu uue õppe- ja teadushoone Delta ehitamiseks. Hoone ehitus läheb maksma 28,4 miljonit eurot.

Rand ja Tuulberg ning Ehitustrust esitasid riigihankele ühispakkumuse summas 28 425 600 eurot. Hoone ehitus algab 2018. aasta jaanuaris ja õppetöö algab hoones hiljemalt 2020. aasta alguses.

Tartu ülikooli arendusprorektori Erik Puura sõnul saab Deltast tulevikus üks olulisi sõlmpunkte. „Deltasse koondub ülikooli infotehnoloogia, arvutiteaduse, arvutitehnika ja robootika, majandusteaduse ja ärinduse ning matemaatika ja statistika alane õppe- ja teadustöö. Soovime ka, et loodavas keskkonnas avaneksid senisest palju paremad ja uued võimalused ettevõtluskoostööks ja uusettevõtluse arengu,“ ütles ta.

Arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo lisas, et uues õppehoones on kabinettide ja auditooriumide kõrval arvutiklasse, seminariruume ning rühmatöö võimalusi. „Tudengite ja teadlaste tiimide jaoks on see hea keskkond arendada ideid ja käivitada ettevõtteid.

Sünergia, mis tekib majanduse, IT ja matemaatika noorte talentide kokku paiskamisest peaks olema väga atraktiivne ettevõtetele, kes otsivad uusi ideid või tehnoloogilisi lahendusi oma probleemidele. Teadmine, et Delta on kindlalt tulemas on andnud indu kõigile - uus maja aitab senitehtu paremini nähtavaks teha ja võimaluse katsetada täiesti uusi formaate,“ täiendas Vilo.

Ehitust finantseeritakse osaliselt teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide konkurentsivõime soodustamisele suunatud institutsionaalsest arendusprogrammist ASTRA.

Loe lisaks: Tartu ülikool sõlmis lepingu uue õppe- ja teadushoone Delta ehitamiseks