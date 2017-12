„Teine tase“ on iganädalane videomängusaade, kus vaadeldakse värskelt ilmunud teoseid, arutatakse viimase nädala tähtsamate uudiste üle ning sukeldutakse ka teemadesse, mis jäävad mängutööstusest väljapoole.

Aasta viimases podcastis jagavad Sten, Martin, Tom ja Margus laiali auhindu 2017. aastakäigu kõige parematele ja halvematele videomängudele erinevates kategooriates.

Kategooriad on järgmised:

Palun üks lisaportsjon! (Parim DLC)

Sport on nõrkadele! (Parim spordisimulaator)

Ikka ja jälle (Parim järg)

Tomas Presents: Kuldrool 2017 (Parim automäng)

Von Trappi pere eripreemia (Parim Muusika)

Libedad nuudlid (Parim helidisain)

Su moll kõlab tuttavalt! (Parim Häälnäitlemine)

Vabsjee Pauk! (Suurim Üllataja)

Paras pläust (Suurim Pettumus)

Tõde ja Õigus! (Parim Lugu)

Ja Oscari võidab… (Parim tegelane)

Ja kuldvaarika võidab… (Halvim tegelane)

Visull on hull! (Parim graafika/stiil)

OH MU JUMMEL! (Parim moment)

Teisele ringile! (Parim pre-2017 mäng, mida tahaksid täiega uuesti mängida ja mis EI OLE The Witcher 3)

Aasta Elitist