Jääkaru Nora, kes 4. detsembril Tallinna loomaaiast Viini Schönbrunni loomaaeda kolis, on eluga uues keskkonnas vaikselt kohanemas ning eile tegi ta tutvust väliaedikuga.

Schönbrunni loomaaed jagas YouTube´is videot Nora uuest hoovist, kus karu käsutuses on väikeste koskedega uhke veesilm. Kui algul tõmbas Nora ettevaatlikult ninaga õhku ja nuusutas seinu, siis peagi tegi ta esimese suplusegi ning paistab, et uus väliaedik on heaks kiidetud.