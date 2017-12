3. Pronksi tiitli pälvis endale ei keegi muu kui Bruno Mars

4. Räppar Kendrick Lamar ampsas endale 4.nda koha

5. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This paneb mõnusalt kaasa lõõritama

6. The Chainsmokers - Closer (Lyric) ft. Halsey

7. Ja taaskord Ed Sheeran - Perfect, mis isegi kõige õnnelikuma vallalise enda ellu armastust otsima paneb

8. Dua Lipa - New Rules

Mis olid popid lood aga meie enda maarjamaal?

9. Loomulikult eestlaste südamed võitnud Liis Lemsalu - Sinuga koos 10.Hõbehääl Ott Lepland üllatab meid iga aasta erinevate raadiohittidega

11. Jah muidugi Karl-Erik Taukar - Seitse pühapäeva, kes enda vingesse musivideosse nii palju Eesti staare kokku kutsus kui üldse võimalik

12. COMEBACK: Merlyn Uusküla - Jälle 18