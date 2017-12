Üle pika aja taas tele-ekraanidele jõudev pilasaade „Ärapanija“ pühendab muusikalise numbri rahvuskonservatiividele. Mart Juure ja Peeter Oja juhitav erisaade läheb eetrisse nääriõhtul.

"See on kaunis ja lõbus laulukene, mis räägib selle aasta kõige olulisemast poliitilisest liikumisest, kes lubas anda tuld valimistel, kes on väga jõuliste sõnumite ja märkidega ennast kehtestamas ja kellel on väga selge maailmavaade ja selge poliitiline suund," selgitas saate toimetaja Mart Normet.



Täna avaldatud muusikapalale lisaks lubab Normet 31. detsembri erisaates üllatusi ja rohkelt muusikat. Huvilised saavad saadet ennast näha ETV ekraanil juba 31. detsembri õhtul kell 21.30 ja 23.00.



Veebi lekkis juba selle saate tiiser: