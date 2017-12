Ivar Männamaa koos kolleegidega töötas Tartu ülikoolis välja haridusliku mängu, mis toetab sisserändajate lõimumist Eesti ühiskonda. Mäng osutus niivõrd edukaks, et on nüüdseks tõlgitud juba enam kui kümnesse keelde. Loodud mängu põhjal kaitses Männamaa hiljuti Tartu ülikoolis ka doktorikraadi.

Mäng õpetab mõistma kultuuride lõimumisega seonduvaid teemasid ja aitab algatada arutelu kultuuridevaheliste aspektide üle ning näha integratsiooni uudsest vaatenurgast ning sellest saadud kogemus tekitab mängijais tahtmise lõimumisteemasid edaspidi süvenenumalt uurida ning avab uusi perspektiive, kirjutab Novaator.

“Hiljutised kultuurikonfliktidest tingitud terrorirünnakud Euroopas annavad alust arvata, et kultuuridevahelisele lõimumisele ning selle kitsaskohtadele tuleb tänapäevases haridussüsteemis senisest enam tähelepanu pöörata,” ütleb Männamaa.

Uuringud näitavad, et sisserändajate integreerimiseks kavandatud sammud ei leia alati põliselanikkonna poolehoidu ning immigrantide vastuvõtmine kutsub esile hirme ja võimendab seniseid eelarvamusi.

“On arvata, et Euroopa sisserändekriisi järel on Eestisse oodata üha enam sisserändajaid, mis nõuab meilt valmisolekut ka teistest riikidest pärit kooliõpilaste vastuvõtmiseks - saabujatel tuleb aga Eestile omase kultuuri ja väärtussüsteemiga kohaneda: see ongi protsess, mida nimetatakse akulturatsiooniks," märgib teadlane.