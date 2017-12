Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul liiguvad libavideod isegi YouTube Kids keskkonnas, mis on lastele mõeldud ja peaks turvaline olema. “Moderaatorid eemaldavad YouTube Kidsist iga kuu sadu Põrsas Peppa ja muid vägivalda, piinamist, roppusi ja seksi õhutavaid võltsvideoid,” ütles Seliov ja lisas, et libamultikates propageeritakse ka reaalselt ohtlikke tegevusi nagu valgendi joomine.

“Kui siiani peeti televiisorist tulevat materjali lastele potentsiaalselt kahjulikuks, siis uued internetis levivad keskkonnad on selle kõrval metsik lääs. Tasub hoida silma peal, mida lapsed vaatavad. Kuigi näiteks YouTube Kidsi eksivad samuti libavideod, siis on seal moderaatorid ja selle võrra on seda tüüpi keskkonnad turvalisemad,” rääkis Seliov ja lisas, et suvel Eestis läbiviidud uuringu kohaselt ei tea laste enda hinnangul kaks kolmandikku vanematest, mida nende järelkasv internetis teeb.