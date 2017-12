Ajaloolise puu, mis on Valge Maja ees seisnud juba pea 200 aastat, parimad pevad on läbi. Nimelt nõudis praegune presidendiporua Melania Trump, et suur osa sellest eemaldataks.

(Reuters/Scanpix)

Jacksoni magnooliaks hüütud puu istutas president Andrew Jackson pärast oma naise surma viimase mälestuseks, kirjutab BBC. Puu taustal on on peetud mitmeid ajaloolisi tseremooniad.

(Reuters/Scanpix)

Kuid ekspertide hinnangul on ikooniline magnoolia tänaseks kahjustatud ning ohustab turvalisust. Nii andiski proua Trump käsu sellest suure osa eemaldamiseks. Valge Maja pressiesindaja Stephanie Grishami sõnul soovinud Melania aga puu seemikute säilitamist, et oleks tulevikus võimalik samasse piirkonda uus magnoolia istutada.

(Magnoolia õieehteis president Barack Obama valitsusajal. Reuters/Scanpix)

Grishami sõnul võttis Melania otsuse vastu, kuna nägi magnoolias ohtu külalistele ning pressile, kes presidendile kuuluva helikopteri õhku tõustes alatihti just kõnesoleva puu all seisavad.