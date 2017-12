Otepää pedagoog Laine Mägi meenutas Urmas Otti kui võimekat koolipoissi, kellele heideti sageli aga ette huvi puudumist koolis õpetatavasse.

"Direktor Mägi ütles kord, et kahju, ta on nii võimekas poiss, aga näe, teda enamik asju, mis koolis õpetatakse, ei huvita," vahendab ERR-i uudisteportaal Laine Mägi sõnu.

Õpetaja ise tunnistas, et tundis noort Urmast paremini ja teadis, et tema võimed on väga ulatuslikud. "Ma teadsin, et ta võib alal, mis teda huvitab, elus väga palju saavutada. Temas oli see potentsiaal, mida oli tarvis toetada, tingimata toetada, mitte jätta teda nurgataguste kampade hoolde," ütles ta.