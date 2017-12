Sarnaselt Eesti evangeelsele luterlikule kirikule (EELK) soovib ka Eesti apostlik-õigeusu kirik (EAÕK) sõja ja okupatsiooni käigus tehtud ülekohtu heastamiseks toetust 1,423 miljonit eurot, millega tahetakse rajada mungaklooster.

"Palume täiendavalt eraldada omandireformi reservfondist tagastamatu toetusena 1 423 000 eurot EAÕKile sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks ja võrdse kohtlemise tagamiseks," kirjutavad rahandusministeeriumile saadetud taotluses Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus ning arhon Tõnis Rüütel.

Stefanuse ja Rüütli sõnul on täiendava taotluse esitamine õigustatud, kuna selleks, et EAÕK oleks rahvusvaheliselt tunnustatud õigeusu kirikuna Eestis, on hädavajalik rajada kloostrid.

"Nunnakloostri rajamisega Saaremaal on juba alustatud ja klooster juba põhimõtteliselt toimib, järgmisena tuleb rajada mungaklooster."

Eelmisel nädalal esitas EELK rahandusministeeriumile taotluse saada sõja ja nõukogude okupatsiooni ajal kirikutele tehtud ülekohtu heastamiseks 6,753 miljonit eurot.