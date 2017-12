Rahvuskonservatiivide aseesimees Jaak Madison leiab, et kultuuriprojekte peaks hindama kultuuriministeeriumi juurde loodud vastav komisjon, kes otsustab, kas projekt on rahakõlbulik.

Madisoni sõnul peab igasugune maksumaksja raha eraldamine peab kattuma Eesti riigi aluspõhimõtetega ehk rahvuse, keele ja kultuuri kestmisega ning toetada tuleb mitte teatreid vaid teatriprojekte eraldi: "Ühelgi organisatsioonil, ka teatritel, ei saa tekkida tunnet, et alati peab keegi kuskil olema, kes neile raha annab."

"Kui meil on sotsiaaldemokraadist minister, siis kuuluksid komisjoni Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper, meie arvates nad sinna kuuluma ei peaks. Küll aga on meil piisavalt kirjanikke, kes kannavad edasi rahvuskultuuri väärtust, näiteks Indrek Hargla, Tõnu Õnnepalu, Mihkel Mutt ja teised. Kompetentseid inimesi on küll, kes suudaks hinnata, milline asi väärib maksumaksja raha kulutamist ja milline mitte," ütles Madison.

"Küsimus on valikutes – kui kulutame aastas 60 000 eurot Feministeeriumi (feministlik veebiväljaanne – toim) ülalpidamiseks, siis peab leidma raha ka tunduvalt otstarbekamate ettevõtmiste jaoks," märkis riigikogus EKRE fraktsiooni liige.

