TV3 programmijuht Urmas Eero Liiv kurjustab Eesti Televisiooniga, et too kasutab „Eesti mängu“ aastavahetuse erisaates erakanalite eetrist tuttavaid naljategelasi. „Need kangelased on üles töötatud ja välja mõeldud kommertskanalite reklaamiraha eest. Nendel pole mitte mingisugust pistmist rahvusringhäälinguga,“ on Liiv nördinud.

„Eesti mängu“ vana-aastaõhtu erisaates panevad oma teadmised proovile naljategelased, kellest enamik on tuntud erakanalite eetrist. Neist kolm on pärit Kanal 2 ekraanilt: „Wremja“ Zorro (Jan Uuspõld), „Suure komöödiaõhtu“ Herbert Ving (Argo Aadli) ja „Naabriplika“ vallavanem (Harry Kõrvits). Üks karakter, Endel Kellap (Ago Anderson), on aga TV3 naljasaate „Pühapäev Sepoga“ ja komöödiaseriaali „Kellapid“ tähttegelane.