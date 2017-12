1946 koondati kogud taas Kadrioru lossi, mis oli kunstimuuseumi peahooneks 1991. aastani, mil see tuli amortiseerumise tõttu sulgeda. Veel samal aastal tegi ülemnõukogu otsuse, et valitsusel tuleb tagada kunstimuuseumi uue hoone ehitamine, mis pidi kerkima Kadriorgu. Senikaua pidi muuseum tegutsema n-ö manööverpinnal endises Eestimaa Rüütlekonna hoones, kust oma maja valmides oli just välja kolinud Rahvusraamatukogu.

Kunstimuuseumi uue hoone ehitus kujunes 15aastaseks kadalipuks, sest noorel Eesti riigil nappis vahendeid. 1994 rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võitnud soomlase Pekka Juhani Vapaavuori projekti hakati realiseerima kaheksa aastat hiljem, ehitamiseks kulus veel neli aastat.

2006. aastal valminud ja rahvaküsitluse tulemusel Kumuks nimetatud Eesti Kunstimuuseumi peahoone valmimist on nimetatud eestlaste ühe unistuse täitumiseks. Palju on kiidetud isikupärast projekti: ümmarguse põhiplaaniga hoone on õnnestunult paigutatud Lasnamäe paekivise nõlva sisse ja harmoneerub suurepäraselt ajaloolise Kadrioru pargiga. Hoone maa-alustel korrustel on hoidlad, kus asub enamik Eesti Kunstimuuseumi ligi 60 000 eksponaadist. Maapealsetel kolmandal ja neljandal korrusel eksponeeritakse eesti kunsti kogusid alates 18. sajandi algusest ning viies korrus tegutseb kaasaegse kunsti galeriina. Kumu on saanud palju tähelepanu ka väljaspool Eestit pälvides näiteks 2008. aastal Euroopa aasta muuseumi auhinna.

Allikad:

