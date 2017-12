Briti ajakirjanduse väitel kavatseb prints Harry kutsuda oma mais peetavasse pulma USA eelmise presidendi Barack Obama. Kuid valitsus kardab, et see samm hävitab vähimagi lootuse peaminister Theresa May ja Donald Trumpi suhete paranemiseks.

Prints Harry ja Barack Obama said sügisel Torontos Invictuse sõjaveteranimängudel nii lähedaseks, et kui Harry teatas kihlumisest USA näitlejanna Meghan Markle'iga, säutsus Ühendriikide 44. president Twitteris: „Soovime teile eluaegset ühist õnne ja rõõmu!“ Hiljuti intervjueeris prints Obamat BBC raadiosaatele „Today“. See oli Obama esimene pikem intervjuu pärast ameti mahapanekut. Tema märkust, et võimulolijad peaksid sotsiaalmeedias vastutustundlikult käituma ning mitte valeinfot levitama, peeti suskeks Donald Trumpi pihta.

Prints Harry ja Barack Obama (Reuters/Scanpix)

The Suni andmeil on Harryl kindel plaan kutsuda Barack Obama koos abikaasa Michelle'iga oma pulma. 33aastane prints abiellub 36aastase Ameerika näitlejanna Meghan Markle'iga 19. mail. Kuid Ühendkuningriigi suhted Valge Majaga on pärast Trumpi võimuletõusu madalseisus. Kinnisvaramiljardärist riigipea ei varja oma põlgust Obama suhtes. Teada on ka Harry ja Meghani antipaatia Trumpi vastu.

Briti kõmulehe väitel on Ühendkuningriigi välisministeerium ja ametnikud kindlad: Trump satub raevu, kui tema eelkäija saab kutse 2018. aasta glamuurseimasse pulma ning tema mitte. Pulmas avaneb Obamadel võimalus pidutseda koos Elizabeth II-ga, Trump aga pole kuningannaga kohtunudki. Seetõttu kardavad valitsusametnikud, et Trumpi suhteid peaminister Theresa Mayga pole tulevikus lootustki parandada.

Lehe allikas väidab: kui Theresa May langetab otsuse, et Obamasid ei tohi poliitilistel kaalutlustel pulma kutsuda, tuleb printsil sellega leppida. Ometi ei ole tegu riiklike pulmadega, toonitab The Sun. Seetõttu on Briti valitsusel pidustuste korraldamises vaid konsultandiroll ning külaliste nimekiri on ennekõike Buckinghami lossi otsustada.