Näitleja Nikolai Bentslerit, keda väikesed ja suured tunnevad telesarjast „Kättemaksukontor“ Marioni peikana, näeb vana-aastaõhtul uues rollis – ta on ETV aastavahetusprogrammi üks saatejuhte. Vabaduse väljakult eetrisse minevas otsesaates on oodata pöörasusi: näiteks soovib Bentsler, et teda keset melu põlema pandaks.

„Me tahame näidata seda olukorda, et mis võib juhtuda, kui ebakaines seltskonnas läheb kuusk põlema. Mõned kuuseturud müüvad selliseid kuuski, et väljast tundub roheline ja värske, aga seest on kuiv,“ selgitab Nikolai Bentsler, miks ta soovib end süüdata lasta. „Olen 100 protsenti valmis ja tahan seda teha. Minu üks tingimus on see, et mu naine paneks mind põlema. Loodan, et see on suur üllatus ja kingitus talle!“