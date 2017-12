Skeptikud, teadlased ja teised ümmarguse Maa teooria pooldajad kurjustavad, pahandavad ning muretsevad: eestlased on liigselt esoteerikausku. Neil päevil trükivad kõik ajalehed järjepanu horoskoope ja üks leht teeb teadupärast oma aasta müügirekordeid, kuna seal kirjutab see pika habemega ennustaja: „Mida näitavad tähed aastaks 2018“.

Julgen arvata, et eestlastele on esoteerika suuresti lihtsalt kerge meelelahutus. Neid, kes oma elu puhtalt horo- ja taroskoopide ning soolapuhujate järgi sätivad, on ilmselt kaunis vähe.

Tavaliselt ongi eestlase nn ebausk suhteliselt süütu ja kahjutu. Vaatame nõiasaadet ja kergitame kulmu, kui mõnel tegelasel tõesti midagi täkkesse läheb. Loeme hommikuti oma üldsõnalisest horoskoobist, et „Ambur olgu täna liikluses ettevaatlik“ ja ehk olemegi gaasipedaaliga veidi õrnemad. Või saame pisikese alateadliku positiivsuse noodikese, kui kirjutatakse, et „Kaljukits on täna särav ja seltskondlik“. Selles pole ju midagi halba. Kantrilehe ennustused on kah tuludeklaratsiooni aegu juba ammu unustet.

Ümarmaarahvas, palun ärge kurjustage ja laske meil rahus oma „nõiausuga“ meelt lahutada.