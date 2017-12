Sõidujagamisteenus Taxify planeerib aastavahetusel rakendada hinnasüsteemi, mis arvestab nõudlust ning kujundab kilomeetri maksumuse vastavalt sellele. Ehk teoorias – kui aastavahetusel on väljas väga palju Taxify juhte, siis hind on odavam. Kui aga sõidujagajaid vähem, kuid nõudlus suur, siis sõit tuleb kliendile ka kallim.

Mees toonitab ka seda, et mobiilirakendus kalkuleerib ka arvatava maksumuse ehk ei taksoarve ei tohiks kliendile üllatusena tulla. „Aastavahetuse kõrghetkel võib kesklinnast Mustamäele või Piritale sõit maksta umbes 10 eurot, tavapärase 5-6 euro asemel,“ toob Dubrovski näite.

Ta hoiatab aga taksode eest, mis kliente tänavalt püüavad. „Nendelt võib oodata samadelt marsruutidelt 20-euroseid kokkuleppearveid,“ usub ta.

„Aastavahetusel kasvab taksode nõudlus paarkümmend korda, nii et peab aru saama et selleks, et kõik inimesed saaksid ilusti koju – peab juhte motiveerima salatist ja šampusest loobuma töö kasuks, ning seda teeb ainult tavalisest kõrgem teenistus,“ selgitab Dubrovski.