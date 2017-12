Maailmakuulsal formaadil põhinev küpsetamislahing “Eesti parim pagar” on jõudnud juba oma kuuenda osani. Pinge on suur ning tuleb ennast järjest rohkem tõestada.

Ahjude taha on alles jäänud kaheksa võistlejat, kes peavad sel korral valmistama tõelist klassikat. Valmis tuleb meisterdada maasika-vahukooretort. Kreemid ja marjad võivad ju hästi maitseda, aga kui palju on küpsetise sisse pandud armastust, hinge ja võidutahet? Telelegend Vahur Kersna pendel mõõdab sisemist põlemist ning tulemused on väga üllatavad.

Teine voor on tõeline retrokatsumus. Kohtunik Angeelika retsepti järgi hakatakse valmistama klassikalisi kohupiimakorpe. See on pärmitaigna test ning ilusate küpsetiste vormimise eksam. Põhi peab olema õhuke, täidis rikkalik ja parajalt magus. Kes saab hakkama ja kes põrub?

„Eesti parim pagar“ täna kell 20.00 TV3s!