Tartu ja Tallinna Politsei-ja Piirivalveameti teenindusbüroodesse on tekkinud taas järjekorrad, mis pannud ootajad otsima olukorrale lahendusi. Tallinlane Mailiis avastas näiteks, et temal polegi tarvis mitmes sabas seista.

"Üks kogemus-nõustav teadaanne kõigile kellel on uut ID kaarti vaja - sa ei pea tegelikult ülejäänud 400 inimesega koos PPA teeninduses päeva veetma," jagab teenindusbüroos järjekorras istunud ja samal ajal uudishimust politsei koduleheküljel ringi vaadanud Mailiis tarkusetera. "Mingil põhjusel on hästi varjatud saladuseks see, et piisab ainult kahes sabas seismisest (kokku on neid neli)."

Mailiis kirjeldab, et ID-kaardi taotlemiseks tuleb teenindusbüroosse minna vaid selleks, et teha seal dokumendile sobiv foto. ID-kaarti ennast saab taotleda pärast pildi tegemist interneti teel. "See on ulmeliselt lihtne," kommenteerib ta.

Ka politsei koduleht viitab e-keskkonnale, mille abil saab ID-kaarti interneti teel taotleda. Küll aga on seal info, et selliselt saab dokumenti taotleda vaid täiskasvanu, kel varem juba kaart olnud ning alaealisele lapsele. Passi ja ID-kaardi koos taotlemiseks palutakse siiski teenindusbüroo poole pöörduda või esitada taotlus posti või e-posti teel.

Politsei-ja Piirivalveameti teenindusbüroo järjekorda sattus ka kirjaniku ja kirjastajana tuntud Epp Petrone - sedapuhku Tartus. Ta kirjeldas, et oma korda oodanud inimestele ei jagunud istekohti, mistõttu istusid mõned ootajad põrandale. "Osa teenindajaid ilmselt puhkusel..." arvas Petrone, mis järjekorra põhjustas ja lisas, et sisustas ootamist lugemisega. "Loen Tootsist ja Teelest ja hoian end minestamiseelses seisundis... Aga tundub, et halvemaks minna ei saa," nägi ta olukorras siiski lootuskiirt.