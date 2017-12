Serbia keeldus andmast varjupaika Türgi kurdile, keda Türgis ootab 15aastane vangistus, teatas Serbia telejaam N1.

Dževdet Ajaz (türgipäraselt Cevdet Ayaz) mõisteti Türgis süüdi põhiseadusevastase tegevuse eest, kuid ta põgenes Serbiasse ja palus seal varjupaika. Kohe, kui ta varjupaigataotlus oli tagasi lükatud, andsid Serbia võimud ta Türgile üle. Ajazi kaitsnud advokaat Ana Trkulja teatas ajakirjandusele, et mees viidi vastuvõtukeskusest minema esmaspäeva, 25. detsembri pärastlõunal. Serbia justiitsminister Nela Kuburović juhtis üldsuse tähelepanu sellele, et pärast väljaandmisotsuse tegemist pole enam võimalik otsust edasi kaevata, seega tühistada.

Ajazi väljaandmist taunis peale Euroopa Inimõiguste Kohtu ka ÜRO piinamisvastane komisjon, kelle hinnangul püsib suur oht, et meest hakatakse Türgis piinama. Kuburović kostis, et komisjoni soovitus Ajazi mitte välja anda saabus alles pärast väljasaatmisotsuse tegemist, mistõttu ei saa Serbiat selle otsuse eest vastutusele võtta. Otsus sündis nimelt 15. detsembril, soovitus saabus aga 18. detsembril. Justiitsminister lisas, et tegemist oli puhtalt õigusliku, mitte poliitilise otsusega.

Osa poliitikavaatlejaid peab kõnealust väljaandmisotsust siiski pigem poliitiliseks, kuna nii Serbia valitsus kui ka riigipea on viimasel ajal igati toonitanud vajadust taastada Türgiga head suhted, Türgi president Recep Tayyip Erdogan aga käis hea tahte märgina tänavu oktoobris Serbias visiidil.