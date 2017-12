Inglismaal Hullis elav ja naiste rõivaäris müüjana töötanud 33aastane Laura Plummer lendas 9. oktoobril Egiptusesse Hurghadasse, et lõõgastuda kaks nädalat Punase mere äärses kuurordis. Paraku ei jõudnud ta lennujaamast kaugemale. Nimelt otsustasid tolliametnikud tema kohvri avada ja leidsid sealt 290 tramadoolitabletti ja mõned naprokseenitabletid. Mõlemad valuvaigistid on Inglismaal retseptiravimid. 290 tramadoolitabletti maksavad apteegis vaid 23,20 naelsterlingit. Inglanna ei teadnud, et Egiptuses on tramadool keelatud, sest seda opioidide klassi kuuluvat tugevatoimelist valuvaigistit kasutatakse ka heroiini asendajana.

Laurat seovad Egiptusega peresidemed. Nimelt tutvus ta neli aastat tagasi Omar Cabooga, kes töötab Sharm el Sheikhis viietärnihotellis spordiürituste korraldajana. Laura armus Omarisse ja astus temaga islami seaduste järgi ka abiellu. Seetõttu on mitmes meediaväljaandes nimetatud teda inglanna abielumeheks. Tegelikult pole aga Omari ja Laura Egiptuses vormistatud abielu Suurbritannias õiguslikult siduv ning seetõttu saab neid nimetada pigem elukaaslasteks, kes kohtuvad kuni neli korda aastas. Nimelt on Laura pärast Omariga tutvumist käinud tal Egiptuses külas kaks kuni neli korda aastas.

9. oktoobril oligi Laura taas teel mehe juurde. Tema kohvrist leitud valuvaigistid olid mõeldud Omarile, kes kannatab pärast kaks aastat tagasi üle elatud autoavariid seljavalude all. Laura ütles seda ka tolliametnikele, kes hoidsid teda viis tundi lennujaamas ilma tõlgita kinni. Inglanna sõnul polnud tal vähimatki aimu, et ta tegi midagi valesti. Pärast ülekuulamist pandi Laura ette 38leheküljeline araabiakeelne dokument. Inglanna arvas, et ta lastakse pärast sellele allkirja andmist vabaks. Tegelikult viidi aga Laura vanglasse, kus ta jagas napilt 20 ruutmeetri suurust kongi 25 kaasvangiga, kelle seas olid mõrvarid, narkosõltlased ja lõbutüdrukud.

Karistus on suhteliselt leebe

Advokaadi sõnul ähvardas Laurat kohtus süüdimõistmisel kuni 25 aastat vanglat või halvimal juhul isegi surmanuhtlus. Seetõttu tundub talle teisipäeval mõistetud kolmeaastane vangistus üsna leebe karistusena. Võimalik, et kohus arvestas Omari esitatud arstlikke dokumente, mis kinnitasid, et ta tunneb tõepoolest tugevaid seljavalusid.

KOHTUMAJA: Vaade Hurghadas asuvale al-Bahr al-Ahmari kohtumajale, kus inglanna Laura Plummer teisipäeval kolmeks aastaks vanglasse mõisteti. (REUTERS/Scanpix)

Paraku tuleb karistus kanda Qena vanglas, mida on ajakirjanduses nimetatud õudusvanglaks, kus vangidel pole voodeid ja tekkke ning nad peavad magama põrandal. Laura ema Roberta Sinclair ütles pärast kohtuotsuse väljakuulutamist, et see on ebaõiglane, sest tütar soovis vaid hädalist aidata. Ta kardab, et Laura ei ela talle mõistetud kolme vangla-aastat üle.

Ema käis Laurat juba eeluurimise ajal vanglas vaatamas. Tütar nägi juba siis välja nagu zombie. Õde Jayne tunnistas, et Laura pole just kõige tugevam isiksus ning sai eeluurimisvanglas kaasvangidelt kogu aeg peksa.

Perekonna soovil kaebas advokaat kohtuotsuse edasi. Ka Suurbritannia välisminister Boris Johnson lubas Laura abistamiseks teha kõik, mis tema võimuses. Perekond ei usu, et kohtuotsus täielikult tühistatakse, kuid loodab, et karistust vähemalt vähendatakse.