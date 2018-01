Tänase saate külaline on Vivian Tiiman, kellel õnnestus olla 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel vabatahtlikuks ning mille kogemusest on ta andnud välja raamatu „Vabatahtlikuna Rios“.

Kõigepealt räägib Vivian põhjalikult paberimajanduse poolest – kuidas olümpiamängudele vabatahtlikuks saada ja mida selleks vaja on? Arvestades, et olümpiamängudele kandideerib umbes pool miljonit vabatahtlikku ja välja valitakse 50 000, siis on sinna pääsemine üsna suur asi.

Samuti vestleme Rio de Janeiro linnast, selle ohtlikkusest ning miks olid kohalikud olümpiamängude vastu.

Saadet juhib Liina Metsküla.

