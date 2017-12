Raadio 2 Aastahittide jagamine tuleb tänavu teisiti – kui varasemalt on Aastahiti auhindu jagatud ürituse raames, siis seekord jääb jagamine vaid raadiostuudiosse.

„Televisioon ei tee sellest enam ülekannet ja selline lahendus tundub targem, et minna tagasi juurte juurde,“ sõnab Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare. „See on aegade algusest olnud siiski raadiosaade. Vahepealsetel aastatel tegi televisioon sellest oma galasõu, kuid seda nad enam ei tee,“ ütleb Rajasaare. Seda, et aastahiti võitja selleks vaid nime järgi saab Rajasaare sõnul kartma ei pea – võitjad saavad siiski auhinnatud juba traditsiooniks saanud taiestega.

ERR-i kommunikatsioonispetsialist Silver Kuusik ütleb: „Teleülekande kogemus näitas, et senisel kujul on tegu pigem raadiosaatega, ning selle ürituse teleülekande vääriliseks ehitamine on liialt kulukas – hetkel pole selleks paraku võimalust.“

Raadio 2 Aastahitt 2017 selgub 30. detsembril saates, mis kestab terve päeva. Auhinnajagamine sai alguse aastal 1994 ning toona pälvis Eesti lugude kategoorias esikoha Ummamuudu „Kõnõtraat“, välismaistest lugudest aga Bon Jovi „Always“. Mullu võttis kodumaiste lugude seas esikoha Shanon looga „Suvi kestab veel“, välismaistest oli kuulajate lemmik aga Alan Walkeri hitt „Faded“.