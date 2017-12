Ameerika missivalimist juhtiva Miss America Organisationi juhtkond on inetu skandaali tõttu ameti maha pannud: selgus, et korraldajad eesotsas organisatsiooni juhi Sam Haskelliga on varasematest võitjatest oma kirjavahetuses inetusi kirjutanud.

Ühe varasema Miss Ameerika kirjeldamiseks kasutati ABC Newsi teatel naissuguelundi väljendit, ühes meilis sooviti võistlustest kriitiliselt kirjutanud eksmissi surma.

Kirjavahetuse ilmsiks tulles koostasid mitukümmend endiset Miss Ameerikat palvekirja, milles nõudsid juhtkonna tagasiastumist. Haskell sai esimesena sule sappa, seejärel astusid tagasi president Josh Randle ja esinaine Lynn Weidner.

Mitu kirja puudutas 2013. aasta võitjat Mallory Haganit: iludusvõistluse korraldajad väitsid, et ta on kaalus juurde võtnud, ning arutlesid, mitme mehega ta on seksuaalvahekorras olnud.

„Lootsin, et see lugu näitab, milline käitumine on Miss America Organisationi juhtkonnas levinud, ning aitab meil ametisse seada sellised inimesed, kes hoolivad ja kes on Miss Ameerika missiooni kehastuseks,“ ütles Mallory Hagan Twitteri videos.