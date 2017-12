Jõuludega saabunud pakiuputus pani Omniva pakiautomaadid proovile ning kõik saadetised neisse ei mahtunudki. On postkontorite sulgemine ja tehnikale toetumine maksnud end kätte?

Kel vähegi oli jõuluperioodil Omniva pakiautomaatide juurde asja, võis märgata, et automaatide kõrval istusid pakke täis kastide taga töötajad. Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv selgitab, et viimaste ülesandeks oli inimestele kätte anda neid pakke, mis kappidesse parasjagu ei mahtunud. Sellist olukorda, kus pakke on rohkem kui automaatides kappe, kirjeldab Kaiv sõnaga „ülemaht“. Selle leevendamiseks ja pakkide kättesaamise kiirendamiseks täideti automaate mitu korda päevas. „Kui mõndadest kappidest on pakid välja võetud ning need on vabanenud, siis täidame need kohe uute pakkidega,“ sõnas meediasuhete juht möödunud nädalal.

Praegu enam pakiautomaatide juures lisatööjõudu pole: Kaivi sõnul saadi pakkidetulvast jõuludeks jagu. Kuid küsimus jääb: kas selline olukord oleks saanud sündida ka siis, kui postkontoreid oleks rohkem? „Automaatide ülemahtude puhul on tegemist pigem paratamatusega, mis on tingitud tohutust jõuluhooaja pakimahu kasvust,“ kommenteerib ta, et ilma pakiautomaatideta oleksid ummistatud hoopis postkontorid. „Kuna tihti nõuab suur hulk pakke ka suurt hulka ruumi, siis oleks tegemist lihtsalt ruumipuudusega pakke postkontoris ladustada,“ kirjeldab ta ja lisab, et postkontorites pole nii suurel hulgal pakke läbi käinudki. „Kuivõrd pakiautomaadivõrgustik saigi loodud suuresti tänu kasvavatele pakimahtudele, siis postkontorite ajastul oli põhitegevuseks ikkagi kirjade saatmine.“ Kaivi sõnul on pakiautomaatide kasutamise eeliseks tõsiasi, et pakkide ülemahu puhul saab seda leevendada alternatiivsete lahendustega nagu kaubikud ja abikullerid. „Kahtlemata laiendame pakiautomaate ja pakiautomaadivõrgustikku ka tulevikus, et aina rohkem pakke juba kappidesse ära mahuks,“ ütleb Kaiv.

Nädal enne jõule kasvas Omniva pakkide maht eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 35 protsenti. „Tippnädalail vahendame ligikaudu 300 000 pakki nädalas. Eelmise aasta rekordnädalad sai tänavu saavutatud juba septembris,“ sõnab Kaiv. Täpsemad andmed selguvad uueks aastaks.