Delfi kirjutab, et saates "Eesti otsib superstaari" teise koha vääriliseks hinnatud Elina Born käis Ühendkuningriigis populaarses talendisõus "X Factor" end proovile panemas.

Born jäi Delfile saates käimise kohta kommentaari jäädes tagasihoidlikuks ning ütles, et talendisaate katsed jäid juba maikuusse.

"Seal oli hästi palju eelvoore ning mul oli väga huvitav kogemus,” meenutab Born, "kolm vooru oli, kõik olid väga rasked, sest proovijaid oli väga palju. Pärast kolmandat vooru öeldi mulle aitäh, et võtame ühendust. Läks päris mitu nädalat mööda, öeldi, et kahjuks see aasta teid ei valitud, aga võite järgmine aasta jälle proovida."

