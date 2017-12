Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele töölepinguseaduse muutmise eelnõu, mis annaks sügava puudega lähedast hooldavale töötajale tuleva aasta juulist õiguse saada aastas viie tööpäeva ulatuses tasustatud hoolduspuhkust.

Delfi kirjutab, et hoolduspuhkuse eesmärk on julgustada hoolduskoormuse jagamist inimeste vahel, kes panustavad sügava puudega lähedase hooldamisse. Hoolduspuhkus peab soodustama hoolduskoormusega inimeste tööl püsimist, samuti julgustama nende tööleasumist.

Eelnõu järgi kehtestatakse kuni viie tööpäeva pikkune tasustatud hoolduspuhkus töötajale, kelle täisealisel sugulasel, abikaasal, registreeritud elukaaslasel või eestkostetaval on tuvastatud sügav puue ning töötajale, kes on määratud sügava puudega isiku hooldajaks. Hoolduspuhkust hakatakse hüvitama töötasu alammäära alusel, sest nii säilib lähedase või hooldaja igapäevane sissetulek ning see omakorda toetab puhkuse väljavõtmist.

