YouTube on ühesõnaga midagi enamat kui vaid armsad kassivideod, see üks muusikapala, mida sa peast välja ei saa ja pidevalt uuesti kuulad, ning arvukad meemid, mis töö ajal itsitama ajavad. Järgnevalt loetleme üles need 10 videot, mis 2017. aasta jooksul kõige rohkem kõmu tekitasid ning mis Google’i enda sõnul nende platvormi kõige populaarsemateks osutusid.

Videoplatvorm YouTube muutub iga päevaga aina tähtsamaks internetikeskkonnaks. Selle kasuks räägib ka fakt, et tänasel päeval saame kodumaalgi rääkida inimestest, kelle kuulsus põhineb vaid tänu sellele, et nad oma igapäevaelu videotena veebi üles riputavad.

Kui sa oled mingi teema vaieldamatu ekspert, pead sa ka arvestama sellega, et ajakirjandus võib sinu arvamust küsida ka siis, kui sa oled turvaliselt enda kodus. Täpselt nii juhtus professor Robert Kellyga, kellelt BBC tema poliitilist hinnangut küsima asus, seda videoülekande vahendusel. Keset juttu astusid Roberti kabineti uksest muretult sisse tema järeltulijad ning kohe varsti ka nende paanikas lapsehoidja. See klipp on praeguseks hetkeks nalja pakkunud pea 26 miljonile vaatajale.

9. Lühianimatsioon “In a Heartbeat"

Siiras animaklipp räägib loo noorest homoseksuaalsest poisist, kellel on tekkinud tunded enda klassivenna vastu, ent ta kardab neid tagakiusamise kartuses väljendada. Tema südamel on aga oma tahtmine. Tegemist on äärmiselt kvaliteetse animatsiooniga ning too 4-minutiline klipp on vaatamist väärt. Selle väitega nõustuvad ka ülejäänud 33 miljonit inimest.

8. Terve maailma ajalugu, vast

“History of the entire world, i guess” on humoorikas ja psühhedeelne video sellest, kuidas planeet Maa alguse sai ning mis selle peal kuni tänase päevani on juhtunud. Tarkust jagati rohkem kui 36 miljonile inimesele.

7. Donald Trumpi ametivande halb huulteltlugemine

Bad Lip Reading on YouTube’i kanal, mis keskendub teistele sõnade suhu panemisega - võetakse klipp, eemaldatakse heli ning üritatakse lugeda inimeste huultelt, mida parasjagu öeldakse. Kuna Donald Trump oli terve lõppeva aasta jooksul üks suurim sihtmärk pilajate jaoks, siis ei tohiks tulla ka üllatusena, et temaga seotud episood niivõrd menukaks osutus - seda vaatas 35 miljonit inimest.

6. Lady Gaga Super Bowli esitus

Ameerika jalgpalli iga-aastane suurfinaal Super Bowl on tuntud ka selle poolest, et seal näidatakse ohtralt reklaami ning poolajal lõbustatakse publikut suurejooneliste muusikaliste numbritega. Tänavu pakkus vähemalt 38 miljonile järelvaatajale kõneainet Lady Gaga, kes lava kohal pea alaspidi rippus ja esituse ajal mitu kostüümivahetust tegi.

5. Ed Sheeran laulab autos

James Cordenil on oma jutusaade, mille üks videosegment näeb ette, et ta kutsub mõne kuulsuse enda autosse külla, peale mida hakatakse koos laulma. Episood, milles astus üles paljude lemmik “Game of Thronesi” tegelane Ed Sheeran, kogus YouTube’is vaatamisi nii umbes-täpselt 41 miljonit.

4. 12-aastane kõhurääkija

Ameerika talendisaates üles astunud (ja selle hiljem ka kinni pannud) 12-aastane Darcy rabas oma esimese etteastega tervet maailma ning seda kinnitavad ka need 43 miljonit vaatamist, mille tema esitus on kogunud. Hoiatus - tegemist on korraliku pisarakiskujaga!

3. Trikid lauatennisepallidega

Dude Perfect nime kandev kanal pühendab enda aja kõikvõimalike meeltlahutavate trikkide ja nippide loomisele ning kavandamisele. Kõnealuses videos loobitakse pingpongipalle alla katustelt ja kõrgetematelt korrustelt, heidetakse seda lendaval taldrikul asuvasse topsi, visatakse mööda erinevaid nurki ja palju muud. Trikid on olnud lausa niivõrd ägedad, et neid on vaadatud rohkem kui 98 miljonit korda.

2. Ed Sheerani koreograafia

Ed Sheeran (ehk kuulsaim inglane, kes ei kuulu kuninglikku perekonda) on ainuke, kes YouTube’i 2017. aasta kõige kuumimate videote edetabelisse tungida suutis… vähemalt teatud määral. Nimelt on võetud tema tänavune hittlugu “Shape Of You” ning loodud sellel põhinev tantsunumber, mis on pakkunud huvi 125 miljonile vaatajale.

1. Maskiga laulja