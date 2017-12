Tänavu septembris algatas TAI (Tervisearengu instituut) kampaania „Septembris ei joo!“ mille reklaamnägudeks olid Kristel Aaslaid ja Karl-Erik Taukar. Tundub, et mõlemad reklaamnäod olid aga väga ebaõnnestunud valik, kuna staarid, kes pidid olema eeskujuks paljudele noortele ja ühe kuu vältel „mitte tilkagi jooma“, põrusid. Aaslaid tunnistas, et tema jõi sõbranna juures ökoveini, Taukaril läks aga hoopis täbarasti, kuna tema jäi avalikus kohas õlleklaasi kummutamisega vahele. Noormees väitis koheselt, et tegu oli alkoholivaba õllega ning esitas enda süütuse tõestamiseks isegi hoolikalt alles jäetud tšeki, mis tema süütust pidanuks tõestama.

Krista Lensin ütles lauljale, et ta oli rumal, et üldse õlut meenutavat jooki avalikus kohas jõi.

„Ütle mulle, kulla laps, kuidas sa saad olla nii rumal, et sa võtad avalikus kohas, sellepärast, et tahtsid, vahuga joogi ja tekitad olukorra, kes pärast lähevad koju ja ütlevad: vaadake nüüd, Taukar polegi õige mees. Minu arust oleks võinud sa lilled saata sellele ajakirjanikule ja öelda, et ma väga tänan, et sa püstitasid küsimuse nii suurelt, et inimesed saavad sealt minu vastuse kätte,“ ütles Lensin.

Taukar asus aga ennast kaitsma, öeldes, et alkoholivaba õlle joomine on just hea viis propageerida alternatiive.

“Väga tore, aga tee siis õllereklaami, aga mitte seda, et alkoholivaba kuul luristad mingit jooki, mis on vahune!“ vastas Lensin, kelle arvates ei peaks Taukar siiski ka alkoholivaba õlle joomist propageerima.

„Homme lähevad su fännid poodi ja mõtlevad, et meie Taukar paneb alkoholivaba õlut, me oleme kõik väärt seda jooma. Minu arust oli see, kus sa oleks võinud rahulikult Limpat luristada,“ sõnas ta.

Taukar tõi aga välja argumendi, et paljud inimesed joovad õlut mitte joobe saavutamiseks, vaid maitse pärast. „Miks nad peaksid kainel septembril loobuma lõunasöögi või õhtusöögi kõrval loobuma õlle maitsest, samal ajal tahes olla korrektne, aumees ja võtta see väljakutse vastu ja olla täiesti kaine.“

Lensin jätkas aga Delfi ajakirjaniku kaitsmist öeldes, et tänu temale saidki inimesed teada, et tegu on alkoholivaba õllega ja selgitas, miks ajakirjanik sellise pealkirja pani.

„Kui sul on laul 2-3 minutit ja sul on palju laulusõnu, millega inimeste hinge jõuda, pooled sinu fännid ei tea su laulude pealkirju, sellel inimesel, kes avaldab veebis sellise uudise, peab kahe sekundiga saama inimeste tähelepanu. Kui ta oleks pannud sinna „oi kui tore, joome kõik alkoholivaba õlut“, see asi ei toimiks,“ sõnas ta.

Taukari arvates oleks võinud ajakirjanik panna hoopis pealkirja „Vaata, mida jõi Karl-Erik Taukar Tartus“, mille peale Lensin plahvatas: „Väga tore, aga sina ei ole ajakirjanik, ajakirjanik ei kirjuta sulle laule, sa ära tee ajakirjaniku tööd!“

Saatejuht Mihkel Raud uuris aga, kas ajakirjanikud klikimeedias ikkagi pealkirjades sisuliselt inimestele ei valeta. Lensini sõnul tulebki aga klikimaailmas inimese tähelepanu kuidagi haarata, seetõttu tuleb inimest rabada nii, et tekiks huvi lugeda.

„Siin antud kontekstis oli see täiesti õigustatud ja ma siiani ei saa aru, milles on üldse probleem, sest ajakirjanik tegi kõik täiesti õigesti. Kui ta ei oleks andnud võimalust Karlile kommenteerida, oleks olnud see viga,“ selgitas Lensin.

2. „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ nõid Alisa tegi enesetapukatse ning rääkis sellest väga avameelselt

Selgeltnägijate tuleproov 2017 finaal. (Alar Truu)

„Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ seekordse ja viimaseks jääva hooaja võitis tume ja noor nõid Alisa. Hooaja keskel šokeeris televaatajaid aga uudis sellest, et Alisa oli endale käe külge pannud ja üritanud endalt elu võtta ning tema enesetapukatse tõttu oli saate võtteperiood 2-kuusel pausil.

“Paljud asjad kogunesid. Selline lumepall tuli ja veeres suureks hunnikuks ja minu peale langes laviin. Seal oli kõike — nii avalik elu kui ka eraelu, mingid enda ambitsioonid,” selgitas Alisa. „Lõikasin veenid läbi ja võtsin tabletid peale.”

Neiu tunnistas, et on sügavas depressioonis ega näinud edasi elamisel enam mõtet. Tänu Alisa ema kiirele tegutsemisele, neiu elu päästeti.

"Ma väga kardan surma ja just sellepärast ma kardan elu. Ma ei saa üldse aru mis ja miks ma siin elus tegema pean. Mulle ei meeldi siin olla, aga samas ma kardan surma. Kuna see nagunii tuleb, siis ma vahel tahan sellest hirmust varem lahti saada," tunnistas nõid.

Alisa naases aga võistlustulle ning võitis ülekaalukalt ka saate. Noor sensitiiv pole ikka veel võidust toibunud, ega tea, mida ta nüüd edaspidi tegema hakkab. “Ma ei mõtle väga kaugele, sest siis tulevad mulle jälle sünged mõtted pähe. Üritan nüüd kaugesse tulevikku mitte väga mõelda. Elan umbes nädal korraga,” sõnas ta.

3. Mihkel Raud kutsus abieluskandaali sattunud Tanel Padari „Kolmeraudsesse“ ning ei küsinud selle kohta ühtegi küsimust

(Robin Roots)

Septembris lahvatas laulja Tanel Padari ning tema kallima Kristel Mardisoo ümber skandaal, kui tuli päevavalgele, et Mardisoo on hoopiski abielunaine! Sama suureks üllatuseks, kui kogu avalikkusele, oli uudis ka Padarile.

Terava keelega saatejuht Mihkel Raud kutsus Padari oma neljapäevaõhtusesse saatesse. Suuremad meediaportaalid kihasid ning olid täiskoosseisus kohvikusse Kivi Paber Käärid kohale näinud, et Padari peedistamist oma silmade ja kaameratega näha.

„Suuremad online-portaalid on saatnud siia oma fotograafid, et pildistada sinu nägu, kui ma küsin selle küsimuse. Kui tuli uudis, et sa tuled saatesse, oli mu telefon punane ja inimesed küsisid, kas ma küsin sinult „selle“ küsimuse. Me vaidlesime täna pool päeva toimetuses, kas ma peaks sinult selle küsimuse küsima. Mu ema ütles, et ma pean selle küsimuse küsima,“ alustas saatejuht Mihkel Raud „Kolmeraudset“, tõstes pinge üsna kõrgele.

„Ma pean selle küsimuse küsima: kas Mihkel Raud oli parem staarisaate kohtunik kui sina?“ tegi Raud petteka. Edasi räägiti Taneli uuest bändist, kooliskäimisest, spordist, investeerimisest ja muust, mis Eesti avalikkust tegelikult pärast Kristeli abieluskandaali ei huvita, ainult mitte sellest.

Rahvas tundis end petetuna ning Rauda süüdistati, et too oma saatele Padari nimega lihtsalt alatult reklaami tegi ja niimoodi suure hulga inimesi saadet vaatama meelitas. Raud põhjendas Eesti Ekspressile, et teda Padari eraelu ei huvitagi ning sellest huvituvadki ainult meelelahutusreporterid.

„Tanel Padar ei ole teinud oma eraelust mingit avalikku teemat, võib-olla erinevalt mõnest teisest inimesest. Mis ma oskan öelda... (ohkab raskelt). Ma ei küsinud seda sellepärast, et mind lihtsalt ei huvitanud see. Ja ma arvan, et see ei huvitanud ka minu vaatajaid,“ selgitas Raud.

4. Neeme Raud lahkus päevapealt „Aktuaalsest kaamerast“ ning saatis ERRi p****e

(kuvatõmmis Facebookist)

Aasta alguses postitas staažikas ERRi ajakirjanik Neeme Raud postitas Facebooki äreva teadaande. Mees kirjutas, et lahkub erimeelsuste tõttu päevapealt "Aktuaalse kaamera" toimetusest. ERRi teatel on põhjuseks mehe terviseprobleemid.

"Tere, see ei ole süüdistus- ega lahkumiskiri, aga kui sinust noorem toimetaja ikkagi leiab, et pärast 30 aastat sa ei tea uudistest midagi... kui oled sellest organisatsioonist saanud täieliku läbipõlemise... nendel põhjustel... ja aastaid.

Oled olnud raskes autoõnnetuses töö tõttu. Sinu vastu on olnud internetis ja mujal süüdistused suhtes ühe riigi kõrgema ametiisikuga...



Miks sa peaksid seal edasi töötama? Ma lahkun tänasest ERRist. AK ei ole sugugi kõik elus. Kõik. On oma elu, kaon. Homseks otsige teine ankur. Aitäh toetajatele! Algab teine peatükk elus. Ilma uudisteta. Rohkem ei kommenteeri kellelegi. Neeme," seisis mehe Facebooki lehel.

(Õhtuleht)

Selline väljaütlemine ja otsus päeva pealt lahkuda tulid ootamatult muidugi ka mehe kolleegidele ja ülemustele.

"Ma ei tea, mis temaga toimub," kommenteeris ERRi uudistetoimetuse juhataja Urmet Kook. "Ta läks Moskvasse lähetusse, aga ei naasnud sealt õigel ajal. Kontakti saada pole õnnestunud.“

Koogi sõnul oli Neeme Raua postitus sotsiaalmeedias üllatus ja šokk kõigi jaoks ning keegi uudistetoimetusest ei tea midagi täpsemat. Rauaga on Kook püüdnud ühendust saada juba möödunud neljapäevast, kuid uudisteankru telefon on kogu aeg olnud välja lülitatud, kirjutas ERRi uudisteportaal.

"Ma ei tea, kas viibivad, sest mina võtsin nii Delfi kui ka PM toru. Aga me tõesti ei tea, mis toimub. Mingit avaldust pole tulnud. On vaid see segane FB postitus. Lähen ta koju," kirjutas Kook ka sotsiaalmeedias.

Hiljem avaldas ERR ametliku teadaande, et Raud otsustas lahkuda tervislikel põhjustel.

"ERR loodab, et Neeme saab tulevikus meie ridades jätkata, sest tegemist on väga professionaalse ajakirjanikuga," ütles ERR-i uudistejuht Urmet Kook. "Neeme vajab hetkel kõige rohkem puhkust ja rahu. Ma väga palun kolleege selle sooviga arvestada," sõnas Kook.

5. Kadri Hinrikuse koondamine ja ERR-i sisepinged

Möödunud sügis oli Rahvusringhäälingu jaoks keeruline ja skandaaliderohke. Pomm plahvatas, kui oktoobrikuus teatati, et "Aktuaalse kaamera" ekraanilt kaob uudisankur Kadri Hinrikus. Eesti Ekspress kirjutas oma sahinate veerus, et Hinrikus sai koondamisteate hiljaaegu teleuudiste juhiks tõusnud Liisu Lassilt avalikus kohas - telemaja puhvetis. Lassi kinnitusel pakuti Hinrikusele uudistetoimetuses endale sobivat rolli senise ankruameti asemele, kuid ta ei olnud nõus, kirjutas meelelahutusportaal Menu. ERRist varem lahkunud uudistetoimetaja Kerli Dello avaldas Hinrikuse koondamisuudiste järel avameelse pihtimuse sellest, kuidas temal mõõt täis sai. Ta kirjeldas põhjalikult ja detailselt, et temaga käituti inetult. ERR-i sisepingete teemadel võtsid sõna veel mitmed otseselt ja kaudsemalt Rahvusringhäälinguga kokkupuutuvad inimesed.

(Teet Malsroos)

6. 20 aastat ühegi sündmuseta olnud „Õnne 13“-es hakkas asju toimuma!

Veteransarja "Õnne 13" jaoks, mis järgmisel aastal ilusat 25. sünnipäeva tähistab, on lõppev aasta samuti märgiline. Enam ei saa eks-tujurikkujad Ott Sepp ja Märt Avandi nalja teha, et 25 aastat ja ei ühtegi sündmust. Ei, sündmusi on ja lausa küllaga!

Sari, mis kulges eelnevalt ühe kohvikruusi tagant teise taha, Õnne tänava maja ühest korterist teise ("sisse-sisse, uks on lahti"), on saanud uue kuue ning tulistab sündmusi nagu see Ladina-Ameerika seebikas, mida su vanaema igal õhtul teleka ees magades kuulab.

"Õnnes" sai näha sel aastal tõesti põrutavaid sündmuseid. Kuidas küll see noor Ahvena-poiss haledalt kahenaisepidajana vahele jäi ja kuidas Evelin selle peale välismaale kihutas. Tagasi tulles hakkas kanu kasvatama.

(Kairit Leibold/ ERR)

Kuidas muidu diivanikaunistuseks olnud Allanist lõpuks ärimees sai. Kindlasti saavad mõnedki eestlased, kes laupäeva õhtuti "Õnnet" nagu aamen kirikus vaatavad, Allani viinarallist Lätis hoogu juurde ja sõidavad isegi piiripunkti odavat keelemärjukest soetama.

(Siim Lõvi/ ERR)

Ja muidugi, kuidas saab ära unustada Morna kuiveima iseloomuga politseinik Priidu ning Taavi Rõivase-levelil ahistaja Iirise veidra romansi. Priit, kes ikka oma vaimselt ebastabiilset Saarat igatseb, ei suuda aga käreda iseloomuga Iirisele järgi anda. Eks järgmisel hooajal selgub, kas Priit viib lõpuks neiu pokri või oma suvilasse tulpe vaatama!

7. Urmas Eero Liiv sõimas ajakirjanikku

URMAS EERO LIIV Tags: Urmas E. Liiv (Alar Truu)

Oktoobrikuu lõpus oli eetris üks "Eesti selgeltnägijate tuleproovi" osa, kus nõiahakatised pidid oma võimeid proovile panema tunnetades, millised on nende ees istunud nelja naise asjalood seoses rasestumise ja laste saamisega. Ühest kaadrist oli näha, kuidas saatejuht Urmas Eero Liiv ülesannet lahendanud selgeltnägija Martinile kaadri tagant kaasa elab. See tekitas paratamatult televaatajas küsimusi.

Elu24 pöördus küsimusega, kas saatejuht näitas saate osalisele õigeid vastuseid ette, saatejuhi poole. Sellele järgnes aga mahlakas sõim. "Ma küll ei tunne sind, aga ma arvan, et sa oled peast haige. Millega sa enda arvates tegeled, ajuhälvik?" tõreles Liiv ajakirjanikuga.

8. Katrin Lusti kahtlustamine sissetungis

Teleajakirjanik Katrin Lust on oma julge pealehakkamisega terve aasta jooksul omajagu suuremaid ja väiksemaid skandaale tekitanud. Küll aga päädis üks Lusti poolt tehtud reportaaž julmast kassikasvandusest sellega, et prokuratuur süüdistab teda ebaseaduslikus sissetungis. Nimelt leppis Lust ajakirjandusliku eksperimendi käigus kokku kohtumise paariga, kes tegelesid tema andmetel ebaseadusliku kassikasvatusega. Ehkki ajakirjanduslikke eksperimente on tehtud varem ja tehakse kindlasti veelgi, on prokuratuuri sõnul Katrin Lusti eskperimendi juures asjaolusid, mis viitavad ebaseaduslikule sissetungile. "Uskumatu! Tundub, et minust tehaksegi süüdlane!" ütles Katrin Lust. "Jätta selline mulje, et mina olen sisse tunginud ning astun põhiseadusest üle – see on absurd! Ma tean väga hästi reegleid!"

Katrin Lust (Martin Ahven)

9. Saade "Su nägu kõlab tuttavalt" sattus rassismiskandaali

(Õhtuleht)

Lauljatar Getter Jaani astus koos Hanna Martinsoniga detsembri algul peetud näosaate finaalis lavale, et kehastuda mustanahaliseks naisräpipundiks Salt'N'Pepa. Kõik oli ilus ka kena. Getter jagas sellest pilti ka oma Instagramis, kust see jõudis tema välisfännideni ning ühel hetkel hakkas Getter saama rassismisüüdistusi! Naise pildi alla hakkas tulema ingliskeelseid kommentaare, mis tema tõmmu grimmi hukka mõistsid, ning peagi eemaldas Getter pildi oma kontolt. Kuid seda on oma sotsiaalmeediakanalis jaganud kasutaja Daily Melanin, kel on 44 000 jälgijat. Pildi allkirjaks kirjutas ta: „Palun selgitage.“

undefined (Kuvatõmmis/Instagram)

Paljud avaldasid arvamust, et kuulsuseks kehastumiseks pole vaja oma nägu mustaks võõbata. „Kui ma sooviksin olla Britney Spears, topiksin enda näo valge puudri sisse?“ küsis üks. Teine aga põrutas, et on lausa veider, kuidas valged inimesed suudavad alati leida viisi, kuidas rassismi õigustada. „Kui oled artist ja soovid mustanahalist kehastada, ei pea tingimata end mustaks värvima,“ kirjutati kommentaarides.

10. "Prooviabielu" kasvandike pöörane armuelu

(Õhtuleht)

Ilmselt ei vaidle keegi vastu, et saade "Prooviabielu" oli oma eetrisoleku ajal ja ka mõni aeg pärast seda tõeline hitt. Skandaalikeste nimetamiseks, mida peamiselt suutsid oma julgete väljaütlemistega teha saate peakangelased Helen Kõpp ja Kalvi-Kalle Kruusamäe, kuluks ilmselt terve järgnev aasta. Peamiselt paistis paarike silma sellega, et jagasid nii oma lembe- kui tülihetki üsna valimatult sotsiaalmeedias. Lisaks otsustasid nad ühel hetkel rääkida ka avalikult sellest, mis saate kulisside taga tegelikult toimus. Seepeale sai telekanal aga pahaseks ja Kalvi-Kallet ähvardati suisa kopsaka rahatrahviga. Armastavad fännid tõttasid aga Kalvile appi ja asusid talle trahvi tasumiseks raha koguma. Hiljem tuli aga välja, et mingit trahvi pole kunagi olnudki.

Helen Kõpp ja Kalvi-Kalle Kruusamäe (Alar Truu)

Kalvi-Kalle ja Heleni suhe oli tormiline: armastati, tülitseti, lepiti taas ära... Nüüd on aga paari teed täiesti lahku läinud ja omavahelised suhted pingelised. Helen on Kalvi-Kallest lapseootel ja valmistub saama üksikemaks. Kalvi-Kalle aga on aga taas seadusega pahuksis...