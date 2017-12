Muusik Sandra Vabarna on tihti sotsiaalmeedias kirjutanud, et on ette võtnud mõne 100päevase väljakutse ning selle lõpus andnud teada, kuidas asi sujunud on. Nüüd on ta otsustanud aga terveks aastaks loobuda sotsiaal- ja veebimeediast!

Sandra kirjutab Facebooki postituses, et võtab 1. jaanuarist aastase puhkuse Facebookist, Instagramist, sotsiaalmeediast ja intervjuudest (oma bändiga Trad.Attack! seotud intervjuusid annab ta aga edasi. "Lähen vaatan, mis maailm veel pakub," kirjutab ta. Kommentaarides ütleb naine, et tahab lihtsalt vaheldust ning kinnitab, et Trad.Attack!-i Instagrami konto jätkab, kuid Sandra hoiab sellest eemale. Sõbrad soovivad Vabarnale väljakutses edu ning seda soovib ka Õhtuleht!

Mõni aeg tagasi rääkis Sandra Õhtulehele, et teeb erinevaid saja päeva väljakutseid, kui tunneb, et tervis tahaks parandamist või on niisama vaheldust vaja. Alguse said need viis aastat tagasi, kui Sandra käis joogaõpetaja juures, kes soovitas tal tervise huvides teha iga päev kindlaid harjutusi. "Siis sain teada, et on ka üks kirjutamata reegel – et harjutused mõjuks, tuleb neid teha 100 päeva järjest ning kui üks päev vahele jääb, tuleb alustada algusest," pajatas ta.

Kui tavaliselt on Vabarnal käsil üks-kaks asja, siis septembris võttis ta ette lausa kümme erinevat asja. Sandra otsustas teha iga päev joogat ja reikit; kõndida 10 000 sammu; käia viis korda nädalas trennis; mitte süüa suhkrut, nisujahu ja töödeldud toite; juua päeva jooksul maksimaalselt ühe tassi kohvi; teha iga päev vähemalt pool tundi erialast tegevust; vaadata päevas maksimaalselt ühe filmi või seriaaliepisoodi; olla meelemürkidest vaba ning jälgida, et ta sööks mõõdukates kogustes rohkelt värsket, taimset ja päris toitu. "Tundsin pärast pikka töist suve, et tahan just nende asjadega järjepidevalt tegeleda. Mul on vaja väljakutseid, mis vajavad pingutust – kui väljakutse on liiga lihtne, kaob mul huvi, sest tean, et ma suudan seda."